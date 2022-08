Polizei sucht 12-jährigen Jungen aus Hanau

Seit Dienstag wird der 12-jährige Dylan Jeremy Hoch vermisst. Er ist aus einer Fachklinik in Hanau verschwunden und braucht vermutlich dringend medizinische Hilfe. Laut Polizei könnte sich der 12-Jährige in Frankfurt, Hanau oder Bruchköbel aufhalten.

Seit Dienstag sucht die Polizei nach dem 12-jährigen Dylan Jeremy Hoch. Er soll am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr aus der Fachklinik in der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau verschwunden sein und wird seitdem vermisst. Wie die Polizei mitteilt, könnte sich der 12-Jährige in Frankfurt, Hanau oder Bruchköbel aufhalten.



Offenbar ist Dylan Hoch dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und hat braune Locken. Laut Polizei trägt er vermutlich eine blaue Jeans, ein rotes T-Shirt und schwarze Sneakers und hat möglicherweise eine gelbe Einkaufstasche mit Kleidung dabei. Zudem trage er oft einen Strohhut.



Die Polizei bittet darum, ihn nicht anzusprechen, sollte er gesehen werden, da er sonst wegrennen könnte. Stattdessen können sich alle, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 12-Jährigen geben können, unter der 06181/100-123 bei der Kriminalpolizei Hanau oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.