Frankfurt: Europameisterschaft im Straßenbahnfahren

Auf die Fußball-EM im Sommer folgt die Tram-EM im September. 26 Teams aus 22 Nationen kämpfen in Frankfurt um den Titel als beste Straßenbahnfahrerin oder bester Straßenbahnfahrer.

Siefert: „Die VGF wird sportlich unter Beweis stellen, dass sie sich im EU-weiten Vergleich sehen lassen kann“

Tram und Fußball: gleich zwei Europameisterschaften in Frankfurt

Tram-EM

Samstag, 14. September

Willy-Brandt-Platz

Auf der Internetseite der Tram-EM zählt ein Countdown sehnsüchtig die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum 14. September 2024 herunter: Dann findet nämlich die 11. Straßenbahn-Europameisterschaft in Frankfurt statt. „Es wird das wohl internationalste Event in der Geschichte der Tram-EM“, freut sich die Geschäftsführung der VGF . „Teams aus 22 Nationen – so viele wie nie – werden gegeneinander antreten und um den Titel ‚Bestes Tram-Team Europas‘ kämpfen.“ Die Teams kommen unter anderem aus Kiew, Edinburgh und Mailand, aber beispielsweise auch aus Sydney, wo man sich als 26. und letztes Team für einen Gaststartplatz qualifiziert hat.Bei der Tram-EM treffen die besten Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer Europas aufeinander, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen und ihre Fertigkeiten aus dem Berufsalltag auf die Probe zu stellen: Wer kann eine Tram punktgenau stoppen oder mit abgeklebtem Tacho auf eine bestimmte Geschwindigkeit beschleunigen? Vergangenes Jahr fand die Tram-EM im rumänischen Oradea statt, gewonnen hat ein Team aus Wien.Welche zwei Fahrerinnen oder Fahrer aus Frankfurt dieses Jahr antreten werden, steht noch nicht fest und wird bei einem internen Wettbewerb ermittelt. Dessen Ergebnisse und das Team will die VGF dann im Sommer präsentieren. Außerdem kommt deutsche Konkurrenz aus Leipzig und Berlin angereist. Die Tram-EM wird auf dem Willy-Brandt-Platz ausgetragen und soll neben dem Wettbewerb auch als großes Familienfest dienen.„Wir freuen uns, die Tram-EM in diesem Jahr in Frankfurt ausrichten zu können und sind gespannt auf den internationalen Austausch“, sagt Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Die Grünen). „Die VGF wird sportlich unter Beweis stellen, dass sich unsere Nahverkehrsgesellschaft in Hinblick auf präzise Technik, Fachkompetenz und auch als sympathischer, progressiver Arbeitgeber im EU-weiten Vergleich sehen lassen kann.“ In 144 Tagen geht es los.Mit der Tram-EM finden in diesem Jahr gleich zwei Europameisterschaften (teilweise) in Frankfurt statt: Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 ist Deutschland ebenfalls Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft der Herren, die fünf Partien im Waldstadion spielen werden. Alles Wissenswerte zur Fußball-EM 2024 in Frankfurt lesen Sie hier