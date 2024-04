Eidinger und Hell im Fortuna Irgendwo

Spannender kann eine DJ-Night kaum sein. Am 26. April trifft DJ Hell bei der Frankfurt Gigolo Nacht im Fortuna Irgendwo auf Schauspiel-Star Lars Eidinger.

Frankfurt Gigolo Nacht: Schauspieler und Musiker Lars Eidinger trifft auf DJ Hell

Info

Frankfurt Gigolo Nacht, Artist-Night, Ffm: Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstraße 192, 26.4., 22 Uhr

Man kann sagen, was man will: Das Fortuna Irgendwo ist ein wunderschöner Club, vielleicht der schönste Club Frankfurts, ganz bestimmt der Club, bei dem die Inneneinrichtung am liebevollsten ausgestattet wurde. Überall ist etwas zu entdecken. Inhalt in jeder Ecke. Gerade feierte Fortuna das Zweijährige, und wir können sagen, das kleine Schiff nimmt Fahrt auf. Denn jetzt kommt ein ganz besonderer Abend mit großer DJ-Kunst und Theatralik.Denn Lars Eidinger, einer der größten Schauspieler Deutschlands, kommt und war im Film „Personal Shopper“ an der Seite von Hollywoodstar Kristen Stewart zu sehen. Er kann sich hierzulande die Theaterbühne aussuchen, auf der er spielen mag. Was ein bisschen in Vergessenheit geriet ist, dass Lars schon während der Schauspielschule als elektronischer Musiker unterwegs war.Seine erste Instrumental-EP trug den Titel „I‘ll Break Ya Legg“. Später, als er längst Star war, veröffentlichte er diese alte Aufnahme nochmals. Sphärische Klänge mit Hip-Hop -Elementen. Ein bisschen berlinerisch schräg und sperrig, aber sehr spannend. Und in der Berliner Schaubühne etablierte er einen DJ-Abend unter dem Motto. „Autistic Disco – Pop Is Pop And Art Is Art“. Wir haben DJ Lars Eidinger auch schon öfters in Frankfurt erlebt, zum Beispiel in der Kunsthalle Schirn oder im Roomers, und da zeigte er in der Musikauswahl durchaus seine Mainstream-Seite. Mal sehen, was er nun an der Seite von DJ Hell anbietet.Hell ist einer der wichtigsten DJs der elektronischen Musik in Deutschland. Geboren in der Provinz, im oberbayerischen Landkreis Traunstein, brachte Helmut Geier, wie er bürgerlich heißt, Qualität in die Münchner Clubszene. Ultraschall im Flughafen München Riehm und Kunstpark Ost waren namhafte Resident-Stationen von Hell. Mit seiner enormen Bandbreite erobert er die Welt. Er kann immer mal was in den Set einspeisen, das überrascht – von Wave, Ska, Disco oder ganz etwas anderes. Lars und Hell – das wird ein Wahnsinnsabend.