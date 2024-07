Offenbach durch Kunst schöner machen

Der Verein Impuls Rhein-Main e.V. organisiert mit der HfG ein Event mit dem Künstler Klaus Dauven. Ein Konzert mit jungen Künstlern, darunter der Rapper Schwarzkopf, rundet das Programm ab.

Offenbach: Schablonentechnik soll Wände schöner machen

Offenbach kann rau sein und hat an manchen Stellen den ein oder anderen Makel im Stadtbild. Was die Stadt am Main hingegen besitzt, ist ein eigener Charme, Kultur, viele verschiedene Charaktere und eine starke junge Generation an Künstlerinnen und Künstlern in diversen Disziplinen. Auch im JOURNAL OFFENBACH , einem gemeinsamen Projekt des JOURNAL FRANKFURT und der Hochschule für Gestaltung in Offenbach (HfG), werden diese Themen näher beleuchtet.Einer davon ist Peter Metz, Projektmanager und Vorstandsvorsitzender des Vereins Impuls Rhein-Main. Gemeinsam mit der HfG veranstaltet er ein zweitägiges Projekt in der Offenbacher Innenstadt. Metz arbeitet seit vielen Jahren mit einem breiten Netzwerk zusammen, ist in der sozialen Arbeit tätig und veranstaltet Auftritte für junge Künstler. Er kenne, wie er sagt, die Offenbacher Jugend gut. Metz beklagt jedoch, dass viele Ecken, an den sich die Jugend träfe, trostlos oder dreckig seien. Mit einer geplanten Aktion soll die Stadt verschönert und gleichzeitig ein Profil für die Jugend geschaffen werden.Gemeinsam mit dem Konzeptkünstler Heiner Blum initiiert Metz dafür eine Kunstaktion mit anschließendem Konzert in der Innenstadt. Der international renommierte Künstler Klaus Dauven konnte dafür ebenfalls gewonnen werden. Dieser ist für seine Schablonentechnik bekannt, mit der er mittels Hochdruckreiniger Bilder an verunreinigte Wände sprüht. Seine teils mehrere hundert Meter großen Werke fertigte der 58-jährige Künstler in der Vergangenheit auch in Japan oder Südkorea an.Um verschiedenen Offenbacher Persönlichkeiten ein Bild in der Stadt zu geben, hat der Künstler im Vorfeld Schablonen anhand von Fotos junger Offenbacher Künstlerinnen und Künstler, Sportlerinnen sowie von Metz angefertigt. Mit Unterstützung von Kindern und Jugendlichen will er die Bilder dann an die Wand strahlen.Los geht es am Freitag (28. Juni) um 16 Uhr am Marktplatz in Offenbach. Dort können Interessierte dem Künstler beim kreativen Dampfstrahlen mit Abstand über die Schulter schauen, um nicht nass zu werden. Am Samstag (29. Juni) folgt ein öffentliches Konzert auf dem Marktplatz. Dort werden dann auch die Gesichter auftreten, die als Vorlage für das Kunstwerk dienten. Unter anderem wird auch der 15-jährige Rapper Schwarzkopf dabei sein, dessen Management Metz übernommen hat. Die Geschichte von Schwarzkopf aka Ivan Galinov wird auch im JOURNAL OFFENBACH erzählt.