World Club Dome findet trotz Insolvenz statt

Die BigCityBeats GmbH ist pleite, vergangene Woche wurde das Verfahren beim Frankfurter Amtsgericht eröffnet. Dank eines neuen Investors soll der World Club Dome im September trotzdem stattfinden.

Frankfurter Waldstadion: Auf die EM folgt der WCD

Info

World Club Dome 2024

6. bis 8. September

Waldstadion

Mehr Infos gibt es hier.

Die BigCityBeats GmbH ist insolvent, das berichtete am Dienstagnachmittag (9. Juli) zunächst die. Gegen das Frankfurter Unternehmen, das seit 2013 den World Club Dome (WCD) veranstaltet, soll am vergangenen Donnerstag (4. Juli) beim Amtsgericht ein Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eingeleitet worden sein. Der WCD und weitere für 2024 geplante Events sollen trotzdem stattfinden – und zwar unter dem Dach der World Club Dome GmbH.Ein neuer Investor sei bereits gefunden. „All unsere Projekte finden statt, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir geben gerade richtig Vollgas“, äußerte sich Bernd Breiter gegenüber dem. Breiter ist Geschäftsführer der BigCityBeats GmbH ebenso wie Gesellschafter der neuen World Club Dome GmbH.Von Freitag, den 6. bis Sonntag, den 8. September soll der World Club Dome in diesem Jahr zum zehnten Mal im Frankfurter Waldstadion stattfinden. Normalerweise können Techno-Fans den „größten Club der Welt“ bereits im Juni besuchen, aufgrund der Fußball-Europameisterschaft musste er jedoch auf den Spätsommer ausweichen. Die letzte Partie in Frankfurt ist inzwischen gespielt, die Nationalelf ausgeschieden und auch die EM selbst neigt sich dem Ende zu. Zeit also, in die Zukunft zu blicken.Der Word Club Dome 2024 ist eine „Future Edition“. Zum Line-up gehören unter anderem Gestört aber GeiL, Steve Aoki, Felix Jaehn, Scooter, Badmómzjay, David Guetta, Robin Schulz, Vega und Zsá Zsá. Außerdem werden im Stadionbad am selben Wochenende die WCD Pool Sessions ausgerichtet.