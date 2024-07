Frankfurt wird erneut zur Messestadt fürs Fahrrad

Die mittlerweile dritte Eurobike in Frankfurt hat ein noch größeres Programm. Eine der Attraktionen findet außerdem mehr Beachtung auf der Fahrradmesse.

Festival Days auf der Eurobike in Frankfurt bieten viel zum Ausprobieren

„Es ist egal, ob man als Neuling oder Branchenkenner des Fahrrad- und Ecomobility-Kosmos auf die Eurobike kommt“, sagt Dirk Heidrich, Projektleiter beim Veranstalter fairnamic. „Hier ist für jeden was dabei“, könnte man dieses Zitat weiterführen. Und tatsächlich konnten die vergangenen beiden Ausgaben der Fahrradmesse so schon beschrieben werden. Im Jahr 2024, dem dritten Jahr der Eurobike in Frankfurt, wird sich auch das nicht ändern.An den Festival Days von Samstag (6. Juli) bis Sonntag (7. Juli) von jeweils 9 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher abermals ein umfangreiches Programm. In den mit allerlei Rädern, Fahrzeugen und Zubehör gefüllten Messehallen gibt es einiges zu entdecken. Mehr als 1800 Unternehmen aus über 60 Ländern stellen in acht Hallen aus. Wer vom Schlendern an den Ständen genügend Eindrücke gesammelt hat, kann sich im Außenbereich wieder an Shows und Rennen erfreuen oder selbst beispielsweise an BMX-Workshops teilnehmen.Ergänzend können Interessierte verschiedenen Vorträgen und Panels über Themen wie nachhaltige Mobilität lauschen oder sich im Career Center über berufliche Einstiegsmöglichkeiten informieren. Das Herzstück ist aber zweifellos der Testbereich, wo in Hülle und Fülle Fahrräder, E-Bikes und anderes Gefährt ausprobiert werden dürfen. Dieses Areal ist nun noch größer gehalten, an der Halle 8 stehen etwa Ecomobility-Fahrzeuge bereit. Wer am günstigsten zur Fahrradmesse will, kauft die Tickets am besten über den Online-Shop.