Abenteuerspielplatz Riederwald feiert 50. Geburtstag

Event-Kalender

„Wir bieten Kindern mit den Abenteuerspielplätzen die Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen und Dinge in der realen Welt zu machen, wie ein Brett abzusägen oder einen Nagel reinzuschlagen“, sagt Michael Paris. Er ist Geschäftsführer des Abenteuerspielplatzes Riederwald e.V. und hat den Verein 1974 selbst gegründet. Das ist jetzt 50 Jahre her. Gegründet wurde der Verein rund ein Jahr, nachdem erstmals der Abenteuerspielplatz im Riederwälder Forst in den Sommerferien 1973 eröffnete. „Wir haben festgestellt, dass es für Kinder langweilig ist, einfach nur im Gruppenraum zu sitzen“, erklärt Paris.Anfang der 1970er-Jahre war er selbst noch Schüler und organisierte im Rahmen der bis heute deutschlandweit agierenden „Sozialistische Jugend Deutschland – Die Falken“ eine Nachmittagsbetreuung. Über ein Buch erfuhr er damals von dem Konzept der Abenteuerspielplätze. „Der Charakter vom Abenteuerspielplatz ist, dass man sich selbst etwas baut“, betont Paris. Unter pädagogischer Aufsicht bekommen die Kinder Holz, Hammer und Nägel und können sich beispielsweise eine Hütte bauen oder einfach spielen. Und das ganz ohne Eltern, denn die sollten – so der Grundgedanke – möglichst nicht dabei sein.Auch wenn sich das heutzutage gewandelt hat und viele Kinder mit Eltern oder Großeltern kommen, lernen sie noch immer den Umgang mit den Elementen Feuer, Wasser, Sand. „Das ist wie ein Zauberland für Kinder mit Zaun drum rum“, ergänzt Paris. Nach der Gründung des Vereins 1974, der von da an den Spielplatz im Riederwald betrieb, hat sich sein Angebot stetig erweitert. Hinzugekommen sind zwei weitere Abenteuerspielplätze am Günthersburgpark im Nordend (1992) und im Coloradopark im Dornbusch (1997), zahlreiche Spielmobile sowie über das gesamte Jahr verteilte Veranstaltungen für Kinder.Besonders beliebt sind die Main- und Opernspiele, die seit 30 Jahren jede Sommerferien stattfinden und rund 45 000 Kinder zum Spielen begeistern. Auch wenn das Angebot vielfältiger geworden ist, hat sich eines nicht verändert. „Kinder haben nach wie vor ein Interesse daran, ein Brett abzusägen, einen Nagel einzuschlagen oder Feuer zu machen“, betont er. Wichtig ist dem Abenteuerspielplatz Riederwald, Kindern Erlebnisse in der Natur zu ermöglichen. Aber: „Wenn das schon gar nicht mehr geht, dann wollen wir mit den Spielmobilen auch Spielmöglichkeiten in den innerstädtischen Raum bringen, in dem man beispielsweise Spielstraßen einrichtet“, erklärt Paris. Das ist unter anderem jeden Mittwoch in der Heidestraße im Nordend der Fall.Hinter den Opern- und Mainspielen steht ebenso die Idee zu zeigen, wie der innerstädtische Raum mit einfachen Mitteln so umgestaltet werden kann, dass er für das Kinderspiel geeignet ist. Naturerfahrungsräume oder weitere Spielmöglichkeiten in der Stadt zu schaffen, ist für Paris und den Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. etwas, woran sie auch in Zukunft weiterarbeiten wollen. „Zum Beispiel, dass ein Gelände mit Brachfläche so gelassen wird, wie es ist, und die Kinder damit machen können, was sie wollen“, sagt er. Es sei wichtig, solche Räume zu schützen. Gleichzeitig stehe für die Zukunft auch im Raum, einen gemeinnützigen Hallenspielplatz zu eröffnen, den die Kinder unabhängig des Wetters nutzen können.