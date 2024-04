Frankfurt radelt im Mai um die Wette

Vom 1. bis zum 21. Mai findet bundesweit wieder das „Stadtradeln“ statt. Auch Frankfurterinnen und Frankfurter können für ein besseres Klima in die Pedale treten.

Stadtradeln in Frankfurt und anderswo soll Fahrradfreundlichkeit der Kommunen verbessern

Info

Stadtradeln

1. bis 21. Mai 2024

Registrieren können Sie sich hier.

Bei Fragen wenden Sie sich an:

green.city@stadt-frankfurt.de

Umwelttelefon 069/212 39100

„Wir glauben, man kann den Menschen viel über die Vorteile des Radfahrens erzählen. Am wirksamsten überzeugt man sie aber, wenn sie für 21 Tage einfach mal selbst aufs Rad steigen“, steht es auf der Webseite stadtradeln.de geschrieben. „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, im gegebenen Zeitraum möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Insgesamt 2621 Kommunen in Deutschland sowie eine in der Schweiz und drei in Frankreich machen in diesem Jahr mit – so viele wie noch nie.Vom 1. bis zum 21. Mai findet der Wettbewerb auch wieder in Frankfurt statt: Teilnehmen können – nach Anmeldung und Beitritt eines Teams – alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte können innerhalb des Aktionszeitraums außerdem Fahrradkilometer und somit Punkte für die eigene Schule sammeln. Gekürt werden im Anschluss sowohl die fahrradaktivste Schule als auch die beste Schulaktion zum Fahrradfahren.Je nach Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner einer Kommune – unter 10 000, 10 000 bis 49 999, 50 000 bis 99 999, 100 000 bis 499 999, 500 000 und mehr – werden die Plätze 1 bis 3 sowie die Auszeichnung „Bester Newcomer“ in der Gewinnkategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ vergeben. Auf besonders engagierte Teams, Schulen oder Einzelpersonen warten Preise, beispielsweise Eintrittskarten für die internationale Fahrradmesse „Eurobike“.Das Stadtradeln richtet sich jedoch nicht nur an Bürgerinnen und Bürger, sondern auch an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die währenddessen einen besseren Überblick darüber gewinnen sollen, wo die jeweilige Kommune schon fahrradfreundlich ist, und wo noch nachgebessert werden muss. Dabei soll auch die Plattform „RADar!“ helfen, auf der Radelnde Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung melden können.