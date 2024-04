Eine Bayerin für Frankfurt

Sandy Meyer-Wölden will die Wiesn-Gaudi nach Frankfurt bringen. Als gebürtige Münchnerin hat sie die besten Voraussetzungen für ihren neuen Job als Frankfurter Oktoberfest Botschafterin.

Sandy Meyer-Wölden wird Frankfurter Oktoberfest Botschafterin 2024

Info

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt am 25. April. Buchungen für Einzel- und Gruppentickets sind online auf www.frankfurter-oktoberfest.de oder täglich von 6 bis 22 Uhr unter der Tickethotline 069-80920328 möglich. Karten sind zudem an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Seit geraumer Zeit breitet sich das bayerische Brauchtum aka Oktoberfest weit über die blau-weißen Landesgrenzen aus, und auch die Mainmetropole ist davon nicht verschont geblieben. Alljährlich gibt es für alle, die Spaß an Dirndl und Lederhose sowie Haxe und betreutem Trinken haben und den Weg nach München scheuen, die Gelegenheit zum rustikalen Feiern im Zelt am Waldstadion . Wie es mit solchen Festivitäten so ist – sie werfen meist sehr früh ihre Schatten voraus. Beim Oktoberfest geschieht das, wenn der oder die neue Botschafterin verkündet wird.Wir wollen Sie hier nicht länger auf die Folter spannen: In diesem Jahr wird Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden, offizielle Berufsbezeichnung Model, die hessisch-bayerische Wiesn-Gaudi im September eröffnen. Vielen ist sie a.) als Verlobte von Boris Becker (drei Monate) und b.) als Ehefrau von Oliver Pocher (vier Jahre) bekannt. Voraussetzungen für ihren neuen Job – Frankfurter Oktoberfest Botschafterin – bringt sie mit: „Als gebürtige Münchnerin habe ich eine große Affinität zum Oktoberfest und ich freue mich sehr, die inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Variante in Frankfurt zu repräsentieren“, sagt Sandy Meyer-Wölden bei der Programmvorstellung. Das sollte erstmal reichen. Eingestellt!Die Details: Von Mittwoch, 18. September 2024, bis einschließlich Sonntag, 13. Oktober 2024, dreht sich dort alles um Stimmungsmusik, Schunkelspaß und zünftige Schmankerl. Musikalisch eröffnet wird das Frankfurter Oktoberfest nach guter Tradition mit Mickie Krause. Eine Mischung aus Bewährtem und Neuem wird das Programm sein, so die Veranstalter. Alle Fans von Roy Hammer, der Band Hangover, etc. können sich also freuen. Wer sich im Maßkrugstemmen (nicht -werfen!) versuchen wird, ist ebenfalls wieder willkommen. Eine Warnung vorab: Trainieren mit dem Gerippten wird nicht zum Erfolg führen. In diesem Sinne: Oans, Zwoa, G’suffa!