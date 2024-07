Ferien-Werkstätte will Spaß am Handwerk wecken

Im Jungen Museum Frankfurt findet während der Sommerferien ein kreatives Programm statt. Das Museum will Kinder und Jugendliche dadurch zur handwerklichen Arbeit motivieren.

Info

Ferien-Werkstätten im Jungen Museum Frankfurt



Kosten: 60 Euro (ermäßigt 30 Euro für Kinder und Jugendliche mit Frankfurt Pass oder Kulturpass und Geflüchtete mit Nachweis)

Getränke sind inklusive, für die Mittagspause bitte ein Lunchpaket mitgeben.

Anmeldung über den Online-Ticketshop oder den Besucherservice (im Falle von Ermäßigung):

Telefon: 069 212-35154

E-Mail: besucherservice@historisches-museum-frankfurt.de



Einen Überblick über das Ferienangebot gibt es hier.

Ferien in Frankfurt: „FreiRaumTheater“ und Mainspiele

Anderthalb Wochen der Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler in Frankfurt bereits hinter sich gebracht. Wer in diesem Jahr lieber am Main statt am Strand chillt und noch auf der Suche nach einer Beschäftigung ist, wird eventuell im Jungen Museum Frankfurt fündig: Für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 12 Jahren bietet das Museum am Saalhof noch bis Freitag, den 23. August, regelmäßig von 9.30 bis 16 Uhr Ferien-Werkstätten an, in denen handwerkliche Fähigkeiten entdeckt und erprobt werden können.So lernen sie in der „Radierung und Druckwerkstatt“ beispielsweise, eigene Texte zu schreiben oder zusammenzusetzen und zu drucken. In der „Schmuckwerkstatt“ entstehen eigene Schmuckstücke aus Perlen und Draht, während in der „Textilwerkstatt“ unterschiedliche Techniken ausprobiert und Accessoires hergestellt werden. Auch bietet das Museum Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in den „Alltag um 1900“ einzutauchen und kostümiert Kaffee zu mahlen oder Butter zu stampfen.Noch bis Freitag, den 26. Juli, organisiert der Kinderschutzbund Frankfurt in der Orangerie im Günthersburgpark das Ferienprogramm „FreiRaumTheater“. Dabei lernen die Kinder die Teilbereiche des Theaters kennen und erarbeiten anhand der Geschichte des Gestiefelten Katers Szenen. Unterdessen ist der Kinderschutzbund auf der Suche nach ehrenamtlichen Einzelvormündern und bietet diesbezüglich ab September wieder eine Schulung an.Am Sachsenhäuser Ufer feiern der Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. derzeit seinen 50. und die Mainspiele ihren 30. Geburtstag. Aus der Promenade haben sie einen Freizeitpark mit vielen kostenfreien Angeboten gemacht: Rund 20 Spielstationen, wechselnde Mal- und Bastelaktionen mit Recycling-Materialien sowie Bootsfahrten mit den Hafenpiraten warten auf „Kinder von 1 bis 90 Jahren“. Die Mainspiele finden noch bis einschließlich Sonntag, den 18. August, statt.