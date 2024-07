„Kinder- und Jugendeinrichtungen sind Häuser der Demokratie“

Tierquälerei

Frankfurt: Kaninchen in Umzugskarton ausgesetzt

In Sossenheim wurden mehrere Kaninchen in einem Umzugskarton ausgesetzt, eines ist bereits gestorben. Die Tierschutzorganisation Peta bittet um Hinweise und bietet eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro.

Text: Sina Claßen / Foto: © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.