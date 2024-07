Demo für lesbische Sichtbarkeit in Frankfurt

Bereits zum sechsten Mal findet am Freitag der „Dyke* March“ in Frankfurt statt. Die Demonstration will für mehr Sichtbarkeit der Vielfalt lesbischen Lebens sorgen.

Kauder: „Wir stehen fest an der Seite aller Lesben und queerer Frauen“

Info

Dyke* March

Freitag, 19. Juli

18.00 Uhr: Treffen auf dem Römer

19.00 Uhr: Start der Demo

20.30 Uhr: Abschluss vor dem LSKH

Am Freitag (19. Juli) findet zum sechsten Mal der sogenannte „Dyke* March“ in Frankfurt statt, der für mehr Sichtbarkeit sorgen und zeigen will, wie vielfältig die lesbische und queere, frauenliebende und genderqueere Bewegung ist. Los geht es um 18 Uhr auf dem Römer bei der Eröffnung mit dem Frankfurter Frauenchor DonnAcappella. Danach richtet Simone Stockmann zur Begrüßung ein paar Worte an die Teilnehmenden, bevor die Gastrednerinnen ihre Power Statements abgeben. Es folgen Live-Musik von DJane Andylicious und -Percussion von AyeBee Grove (Anne Breick).Um 19 Uhr startet dann die Demo, angeführt von den „Dykes on Bikes“. Sie schlängelt sich einmal que(e)r durch die Innenstadt – an der Hauptwache und der Konstablerwache vorbei – und findet schließlich vor dem LSKH Queeres Kulturhaus in der Klingerstraße ihr Ende. Dort ist ab 20.30 Uhr ein „lustvoller Demoabschluss“ geplant und ab 22 Uhr steigt im LSKH die Afterparty mit DJane Rose Nylund. Eine Anmeldung ist nicht nötig und der Eintritt ist frei.„Wir wollen lauter und bunter werden. Wir nutzen die Straße, um unsere Interessen und politischen Forderungen zu präsentieren. Bringt Banner, Plakate, gute Sprüche, Kostüme, Instrumente und Freund*innen mit. Wir freuen uns ausdrücklich über jegliche Form der Unterstützung durch Menschen, die sich mit uns Dykes* sympathisieren und Position beziehen“, heißt es in der Einladung zum diesjährigen March.„Dyke steht für Lesbe oder queere Frau*, die stark und selbstbewusst ist. Wie so viele einst abwertend gemeinte Wörter wurde das Wort im Laufe der letzten Jahrzehnte ins Positive umgedeutet“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Römer-Grünen, Natascha Kauder und betont: „Wir streiten für Akzeptanz und Vielfalt und stehen fest an der Seite aller Lesben und queerer Frauen, die gegen Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität kämpfen.“Neben dem „Dyke* March“ unterstützen die Frankfurter Grünen weitere Angebote : Sowohl für den Sommer 2025 als auch für den Sommer 2026 ist unter dem Titel „Lesbisch*.Sichtbar.Frankfurt“ ein Frauen-Festival geplant, das Kunst, Kultur und Vielfalt der lesbischen und queeren Community in den Mittelpunkt stelle und eine Plattform für gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen bieten werde. Gefördert werden weiterhin die Lesben Informations- und Beratungsstelle e.V., die Beratungsstelle Broken Rainbow und das Bildungsprojekt SCHLAU. Außerdem soll Ende 2024 der Frankfurter Aktionsplan LSBTIQ* vorgelegt werden.Vom 8. bis zum 11. August findet an der Konstablerwache ebenfalls wieder der Christopher Street Day (CSD) statt.