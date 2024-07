IT-Panne legt Alltag in Frankfurt lahm

Ein IT-Problem legt weltweit Systeme lahm und trifft auch Frankfurt: Tegut-Märkte, Apotheken und Banken sind unter anderem betroffen. Am Flughafen läuft der Betrieb weitestgehend normal ab.

Flughafen Frankfurt: Betrieb läuft weitestgehend normal ab

Was steckt hinter der IT-Panne?

Seit Freitagmorgen (19. Juli) sind welt-, aber auch bundesweit Computersysteme gestört und sorgen unter anderem in Hessen für Einschränkungen. So sind etwa die Supermarktkette Tegut und ihr Kassensystem gestört, sodass die Geschäfte heute geschlossen bleiben. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen ist ebenfalls betroffen, genauso wie zahlreiche Apotheken im ganzen Bundesland. Die Frankfurter Firma Wisag meldet einen kompletten Serverausfall, woraufhin bei tausenden Mitarbeitern der Computer nicht startet. Auch Banken kämpfen mit der Störung, darunter etwa die Volksbank und die Sparkasse Sind die Folgen außerhalb Frankfurts teils noch spürbarer, läuft der Betrieb am Flughafen in Frankfurt weitestgehend normal ab. Für viele Flüge aus dem Ausland könnten aufgrund der IT-Probleme allerdings Verspätungen aufkommen. Die Flüge in die Bundeshauptstadt sind hingegen gecancelt, weil der Flughafen Berlin-Brandenburg durch die Panne zwischenzeitlich vollständig lahmgelegt wurde.In Köln oder Düsseldorf ist der Flugverkehr ebenfalls erheblich eigeschränkt. Die Lufthansa, Turkish Airlines und Ryanair melden IT-Probleme. Am Flughafen in Zürich sind Landungen nicht mehr möglich. In ganz Deutschland mussten Kliniken ihre Operationen absagen. Sowohl Unternehmen wie die Telekom und Vodafon als auch die Allianz sind betroffen und teils nicht erreichbar.Ausgangspunkt der Störungen sei ein Problem einer führenden US-Cybersicherheitsfirma namens „Crowdstrike“. Dahinter stecke ein fehlerhaftes Windows-Update des Unternehmens. Dieses Update sorge wiederum dafür, dass sich die Computer kontinuierlich abschalten.