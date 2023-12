Wo in Frankfurt Silvester gefeiert werden kann

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit locken auch wieder zahlreiche Silvesterpartys in Frankfurt. Das JOURNAL hat für Sie ausgewählte Veranstaltungen zusammengestellt.

2024 wartet schon: die besten Partys und Veranstaltungen zu Silvester in Frankfurt

Die Metropole am Main ist alljährlich ein beliebtes Ziel für Silvesterfeiern aller Art und das aus gutem Grund. Keine andere Stadt in Deutschland bietet ein so spektakuläres Feuerwerk, das sich in der imposanten Skyline der Stadt widerspiegelt. Herzstück der Silvesterfeierlichkeiten ist zweifelsohne der Main. Tausende Menschen versammeln sich entlang des Flusses, um den atemberaubenden Anblick der funkelnden Lichter am Himmel zu genießen.Neben dem Feuerwerk bietet Frankfurt zahlreiche Veranstaltungen und Partys, um das neue Jahr zu begrüßen. Ein weiteres Highlight in Frankfurt ist der 45. traditionelle Spiridon Mainova Silvesterlauf, bei dem Laufbegeisterte das alte Jahr sportlich ausklingen lassen. Die Strecke startet an der Wintersporthalle am Deutsche Bank Park und führt rund um den Frankfurter Golf Club e.V. im Frankfurter Stadtwald in Niederrad.Silvester mit Blick auf die Skyline in einer der höchsten Bars Deutschlands? Das ist auch in diesem Jahr wieder in der NFT Skybar an der Messe Frankfurt möglich. Zum Jahreswechsel gibt es im 47. Stock des ONE-Towers ab 22 Uhr eine besondere Silvesterparty mit Begrüßungsprosecco, Mitternachtssekt und ausgewählten Drinks inklusive Snacks bis vier Uhr morgens. Mehr Infos gibt’s hier Eine Nacht, in der das Unbekannte tanzt und die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Die Uhr schlägt Mitternacht, wenn die Masken fallen und die Magie erwacht. Mystique – Der Maskenball in Fortuna Irgendwo! Möge das neue Jahr voller Glanz und Geheimnisse sein! Mehr Infos gibt’s hier Eine nächste große Jahreswechselnacht steht bevor. Eine Nacht, die nicht in Vergessenheit geraten wird. Eine Nacht für Dich und Deine Liebsten. Eine Nacht, in der alles passieren kann. Eine Nacht die das neue Jahr einläutet. Vier Floors und vier Genres – von 22 Uhr bis weit ins neue Jahr hinein. Mehr Infos gibt’s hier Die Batschkapp Silvester Party – Alles 90er & andere Ohrwürmer – Die legendäre Batschkapp Silvester Party mit den besten Ohrwürmern der letzten fünf Jahrzehnte bis heute. Mehr Infos gibt’s hier Das Nachtleben öffnet seine Pforten für DIE Silvesterparty in der Frankfurter City. Auf zwei Floors spielen die DJs von Batschkapp XL, Disco Frankfurt & We Love 90s Hits, Hits, Hits der letzten zwei Jahrzehnte. Ohne Scheuklappen und musikalische Genregrenzen wird das neue Jahr begrüßt. Ring, Ring 2024 is calling! Mehr Infos gibt’s hier Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, welche Veranstaltung dort in diesem Jahr stattfinden wird, aber man kann davon ausgehen, dass sich das Gibson diese Party nicht entgehen lassen wird. Mehr Infos gibt’s hier NYE at FREUD Club, Doors open 1 Uhr. Mehr Infos gibt’s hier We are One X NYE. Mehr Infos gibt’s hier Die Pop-Up-Location Neue Kaiser lädt zur diesjährigen Masquerade-Silvesterparty ein. Feiern Sie eine Nacht der Verhüllung und Ekstase in einer einzigartigen Atmosphäre im Herzen der City Frankfurts. Das wird ein Spektakel, das uns ins neue Jahr trägt. Musikalisch wird uns DJ Marc mit den Partyhits von heute und der letzten Jahre einheizen. Mehr Infos gibt’s hier 31/12 – New Year’s Eve. Mehr Infos gibt’s hier Turbulenz New Year's Bash mit House Techno: Sasse (Moodmusic), Ingo Boss (Cocoon) & Delenz (Turbolenz). Mehr Infos gibt’s hier Silvester im Ponyhof: Dein Ticket zu einem unvergesslichen Countdown! Silvester-Rodeo mit BouncerPit und den 90er bis heute, Dance and Blackmusic. Mehr Infos gibt’s hier New Years Extravaganza – Put on your raving shoes und feiere mit der einzigartigen Stella Bossie, Nusha und Alfred Heinrichs ins neue Jahr. Mehr Infos gibt’s hier Silvester 2023 – I’m the greatest musical star – Im English Theatre wird im großen Musical-Stil gefeiert. Musical-Kostüme sind willkommen. Mehr Infos gibt’s hier Der Countdown läuft! Im prächtigen Ambiente des Zoo-Gesellschaftshauses Frankfurt steigt die große 30-PLUS-Silvesterparty. Den Jahreswechsel feiert die Ü30-Generation hier entspannt unter sich: Für beste Stimmung sorgt das 30-PLUS-DJ-Team. Zu den besten Pop, Rock und Disco Songs wird ins neue Jahr getanzt. Hier wird das Jahr 2023 mit bester Laune verabschiedet und gemeinsam auf das Jahr 2024 angestoßen. Mehr Infos gibt’s hier Pure & Club 78 presents Welcome 2023 – Die Silvesterparty für Queers & Friends auf drei Floors - Nach zwei Jahren Covid-Pause kann das neue Jahr endlich wieder mit einer fetten Party eingeläutet werden. Ab 22 Uhr bis Open End wird auf drei Floors gefeiert. Jeder Floor natürlich mit einem anderen Musikstil: All in the Mix, Crossover, Charts, Hip-Hop, Rnb, Electro, House oder zum ersten Mitgrölen des neuen Jahres auch mal Schlager – es wird an nichts fehlen! Unsere DJs Mark Hartmann, DJ le Skim, Jonas Hahn und Special Guest Dirk Vox sorgen für die musikalische Untermalung von Welcome 2023 auf dem Floor „Club 78“. Mehr Infos gibt’s hier DKK DJ Night an Silvester. Mehr Infos gibt’s hier Silvesterparty mit DJ Kix und House & Black. Mehr Infos gibt’s hier Silvesterparty im Foyer der Oper Frankfurt – Feiern Sie den Jahreswechsel mit ganz großer Kultur. Zunächst Besuch der als Aufführung des Jahres ausgezeichneten Produktion „Die Nacht vor Weihnachten“, anschließend Buffet, Musik und Tanz. Mehr Infos gibt’s hier Ehekracher – Silvesterspecial mit anschließender Silvesterparty – Wilma und Willy sind schon lange verheiratet – vielleicht zu lange. Denn ein einziger Fernsehabend reicht aus, um eine Ehekrise auszulösen. Mehr Infos gibt’s hier Schmiere-Sommer-Mix – Klassiker vom Schmiere-Team, Silvester. Mehr Infos gibt’s hier Feiern Sie mit tollen Drinks, Live-Musik von DJ Dennis Smith eine fantastische Silvesternacht! Mehr Infos gibt’s hier Goldhasen Silvester 2023 – Die goldigste Deko, von oben bis unten und rundum goldglänzend, die süßesten Hasen – très chic, dem Anlass entsprechend mit schwarz/goldenen Öhrchen für die ersten 200! macht Euch chic – mit einem Touch of Gold. Mehr Infos gibt’s hier Frankfurts größte Silvester-Singleparty in der Weinbar Sachsenhausen – Single und auf der Suche? Dann tanze in einer exklusiven Location ins neue Jahr, lerne viele neue Leute kennen und treffe vielleicht nebenbei deine große Liebe! Mehr Infos gibt’s hier Frankfurter Silvester '23 im Frankfurter Haus - Das Frankfurter Haus lädt herzlich ein zur großen Silvesterparty mit DJ Enrico im Frankfurter Haus. Mehr Infos gibt’s hier Fête Royale - Silvester 2023 im Le Petit Royal Frankfurt – Glamouröses Silvester im Le Petit Royal: Frankfurt am Main erstrahlt, wenn das Le Petit Royal seine Pforten für die Silvesterparty „Fête Royale 2023“ öffnet. Mehr Infos gibt’s hier Silvester 2023: Luxus pur! Showcooking mit Pascal Scheel - Chefkoch Pascal Scheel und sein erfahrenes Küchenteam zaubern für Sie ein exklusives Silvestermenü, das seinesgleichen sucht. Und Sie sind live dabei. Schauen Sie Pascal und seinen Köchen auf die Finger, wenn sie Gang für Gang dieses luxuriösen Menüs in Form eines Showcookings für Sie zaubern. DJ Dex begleitet den Abend zunächst mit Lounge-Musik, später dann mit tanzbaren Beats bis in die glitzernde Nacht des neuen Jahres 2024 – Tanzlaune und passendes Schuhwerk unbedingt mitbringen. Eine kurze Unterbrechung gibt es um Mitternacht, dann wird mit einem Glas Sekt angestoßen und traditionell der wunderschöne Donauwalzer gespielt. Die Party im Medienhaus hat mittlerweile Kultstatus! Mehr Infos gibt’s hier Willkommen zum Silvesterabend in der Dicken Butz mit Begrüßungsgetränk und 5-Gang-Menü, Happy Hour, Jazzmusik, Bleigießen und Feuerwerk! Feiert mit der Dicken Butz eine saumäßig gute Silvester Party! Mehr Infos gibt’s hier No Resolution - Silvester 2023 – French Bento Bar – Keine Vorsätze, nur Party: „No Resolution – Silvesterparty 2023“ in der French Bento Bar in Frankfurt am Main! All-Night-Drinks und ein Glas Champagner inklusive! Mehr Infos gibt’s hier Das Phantom der Orgel an Silvester 2023 – Silvester-Festkonzerte in der Frankfurter Johanniskirche mit Videoprojektion: Klassik, Musical, Filmmusik von Bach bis Lloyd Webber – Seit nunmehr 30 Jahren finden in der wunderschön restaurierten barocken Johanniskirche die Silvester-Orgelkonzerte mit Detlef Steffenhagen statt. Unter dem Motto „Das Phantom der Orgel“ erklingen diesmal Werke aus Musical, Film und Klassik von Bach bis Lloyd Webber. Mehr Infos gibt’s hier Die Silvestergala „Die Fledermaus zu dritt“ in der Volksbühne am Großen Hirschgraben in Frankfurt am Main verspricht einen glanzvollen Abend voller Musik und Comedy. Diese besondere Aufführung der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß und Richard Genée wird von den talentierten Künstlern Sabine Fischmann und Michael Quast präsentiert. Am Flügel werden sie von Rhodri Britton begleitet. Mehr Infos gibt’s hier Silvesterpartyboot in Frankfurt 2023 – Feiern Sie auf dem Main ins neue Jahr – auf dem Wasser und auf der letzten Partyfahrt des alten Jahres! Wer es an diesem Abend so richtig krachen lassen will, ist bei diesem Party-Highlight an Silvester genau richtig. Coole Drinks à la carte und heiße Musik vom DJ bringen Euch mit Spaß und guter Laune ins neue Jahr! Mehr Infos gibt’s hier Silvester 2023 im Alex – Starte mit dem Alex ins neue Jahr, bediene dich am leckeren Buffet und genieße spritzige Drinks zu den besten Hits der DJs. Schwinge Dein Tanzbein und starte mit fröhlichen und unvergesslichen Momenten ins Jahr 2024. Mehr Infos gibt’s hier Silvester 2023 – „Beyond the clouds“ mit Skyline-Blick – Genießen Sie den Jahreswechsel in exklusiver Atmosphäre mit Live-Musik, DJ, Gin-Bar und einem atemberaubenden Blick über „Mainhattan“ – be entertained, be impressed! Mehr Infos gibt’s hier Feiert Silvester im Chinaski Club! DJ Pagaminio, DJ Claudius & DJ Audiosafari stehen an den Decks, also Tanzschuhe mitbringen! „Expect the Unexpected“ mit Showacts und einer Champagnerbar im Freien, um das Feuerwerk vor der Alten Oper zu genießen! Mehr Infos gibt’s hier Silvester im Lindner Hotel Frankfurt Main Plaza /& Harry‘s New York Bar – Kleine Getränkekarte von 22 bis 2 Uhr all inclusive (Bier, Wein, Longdrinks, Wasser, Softdrinks), ab 2 Uhr auf Selbstzahlerbasis, Live-Musik und Mitternachtsbuffet Mehr Infos gibt’s hier Erlebt eine atemberaubende Silvesterparty wie in Südamerika! Sobald die ersten Glockenschläge das Jahr 2024 einläuten, begrüßen wir das neue Jahr mit einer fulminanten Samba-, Percussion- und Capoeira-Show. Gleichzeitig ergießt sich ein Meer aus bunten Luftballons, Konfetti und Girlanden über die Feiernden und lässt den Latin Palace Changó in atemberaubenden Farben erstrahlen. Heiße Salsa-, Reggaeton-, Bachata-, Hip-Hop- und Merengue-Rhythmen der DJs DJ Jimmy, DJ Pituca und DJ Flow sorgen für ein einzigartiges Spektakel. Besser kann man das neue Jahr nicht begrüßen! Mehr Infos gibt’s hier Mega Silvesterparty 2023/24 – Kommt zur größten und wildesten Silvesterparty in Frankfurt Sachsenhausen! Der Discostadl bringt euch mit DJ Mario Morales und den Dancecharts, HipHop, Deutschrap, Latino und Partyhits ins neue Jahr. Mehr Infos gibt’s hier Zum Jahreswechsel wird in der Hugenottenhalle gefeiert und getanzt: Eine Silvesterparty im eleganten Stil mit der Live-Band Capones und DJ IvanSax, die um Mitternacht kurzzeitig durch das grandiose Feuerwerk über dem HuHa-Dach unterbrochen wird. Mehr Infos gibt’s hier Silvestergala „Glam & Glitter“ – Erstklassige Unterhaltung und kulinarische Köstlichkeiten! Beginnen Sie den Abend mit einem Glas Champagner und einem herzlichen Empfang in unserer K-Lounge, wo Sie bereits die Band „Herrenkombo“ musikalisch begrüßt und anschließend in unseren Ballsaal begleitet. In unserem Ballsaal „Central Park“ erwartet Sie ein festliches Vorspeisenbuffet, gefolgt von einem köstlichen Zwischengang und einem exquisiten Hauptgang, die Ihnen an Ihrem Platz serviert werden. Lassen Sie sich zum Abschluss von einem himmlischen Dessertbuffet verwöhnen. Genießen Sie das festliche Gala-Dinner bei musikalischer Untermalung durch die Band 4tothebar. Ab Mitternacht verwandelt sich unsere Lobby in eine riesige Tanzfläche, auf der DJ Robert Kopp und Sängerin Josanne unter dem glitzernden Motto „Glam & Glitter" für Stimmung sorgen. Mehr Infos gibt's hier Die Korken knallen, die Gläser klingen. Das neue Jahr kann beginnen! Das JOURNAL FRANKFURT wünscht allen Leserinnen und Lesern einen guten Start in das neue Jahr!