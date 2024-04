Galeria Kaufhof in Frankfurt gerettet – mit neuem Investor

Die Galeria Kaufhof-Kette hat einem Medienbericht zufolge einen neuen Investor gefunden. Das betrifft auch die Filiale an der Hauptwache in Frankfurt.



NRDC war bereits Eigentümer von Galeria Kaufhof



Galeria Kaufhof stellte Insolvenzantrag

Einem Bericht deszufolge ist die Entscheidung im Bieterkampf um die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gefallen. Wie das Blatt unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, soll der US-Investor NRDC Equity Partners den Zuschlag für den Betrieb der noch 92 Warenhäuser bekommen, darunter auch die Filiale in Frankfurt an der Hauptwache. Die Verträge seien zwar noch nicht unterzeichnet, sollen demnach aber am Dienstag (9. April) unterschrieben werden. Die Gläubigerversammlung treffe dann die endgültige Entscheidung Anfang Mai.NRDC ist die Investmentgesellschaft des kanadischen Unternehmers Richard Baker, der bereits einmal Eigentümer von Kaufhof war. 2019 verkaufte er die deutsche Warenhaustochter an die Signa Gruppe von René Benko. Danach fusionierten Karstadt und Galeria Kaufhof, um schließlich Insolvenz anzumelden. Bereits im Januar war bekannt geworden, dass Galeria Kaufhof zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren vor der Pleite steht. Das Unternehmen hatte am 9. Januar beim Essener Amtsgericht einen Insolvenzantrag eingereicht und die 15 000 Beschäftigten in den 92 verbliebenen Warenhäusern in eine ungewisse Zukunft geschickt.Ursächlich war die Insolvenz des Immobilien- und Handelsunternehmens Signa Holding GmbH des Österreichers René Benko. Signa hatte sich verpflichtet, 200 Millionen Euro in die Warenhaus-Kette zu stecken, Gelder, die dann fehlten. Das Galeria-Management um Chef Olivier Van den Bossche und Finanzvorstand Guido Mager hatten angekündigt, sich von der Signa-Pleite abzukoppeln und einen Teil des Warenhausbetreibers zu retten. Das könnte jedoch nur mit einem neuen Investor gelingen, wie es im Januar hieß.Zuletzt lief es für den Warenhauskonzern besser, denn für das Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September 2024) prognostiziert Galeria Kaufhof ein positives Ergebnis. Im „mittleren zweistelligen Millionenbereich“ soll das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegen, heißt es im Ende 2023 im „Bundesanzeiger“ veröffentlichten Geschäftsbericht.