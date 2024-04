Unwetter in Frankfurt: Umgestürzte Bäume und Sturmböen am Dienstag

Ein Unwetter sorgte in Frankfurt und Hessen für zahlreiche umgestürzte Bäume, die auf Autos und Straßenoberleitungen fielen. Der S-Bahnverkehr ist nach wie vor betroffen.

Unwetter in Frankfurt und Hessen: Bahnverkehr betroffen



Wetter in Frankfurt: Es bleibt stürmisch

Selbst am Morgen noch fegte der Wind durch die Frankfurter Straßen , sodass man aufpassen musste, nicht weggeweht zu werden. Das Unwetter, das vergangene Nacht durch die Mitte Deutschlands, insbesondere aber durch Hessen, fegte, hat deutliche Spuren hinterlassen: abgebrochene Äste, umgestürzte Schilder und Werbeplakate, beschädigte Strommaste und Telefonleitungen. In Frankfurt galt phasenweise die Wetterwarnung der Stufe 4, und sowohl Feuerwehr als auch Polizei und Rettungsdienst hatten infolge des Unwetters alle Hände voll zu tun.„Wir hatten in der letzten Stunde 41 Einsatzstellen in der ganzen Stadt zu bearbeiten“, teilte hierzu die Feuerwehr Frankfurt mit. Wie dieberichtet, mussten Bäume, die auf Autos und Straßenoberleitungen gefallen waren, entfernt werden. Die Polizei Südhessen meldete zwischen 19 und 21 Uhr insgesamt rund 100 Einsätze.Hessenweit wurden mehrere Menschen von umstürzenden Bäumen getroffen und verletzt. Auch auf die A661 nahe Frankfurt fielen Bäume, doch verletzt wurde nach derzeitigem Stand dort niemand. Ebenso betroffen war der Fernverkehr der Deutschen Bahn am Montagabend. „Einzelne Strecken sind gesperrt und es kommt zu Umleitungen mit Verspätungen“, hieß es vonseiten der Bahn über Zugausfälle in Hessen. So fuhr etwa am Frankfurter Hauptbahnhof zwischenzeitlich kein Zug mehr.Auch am Dienstagmorgen fahren zahlreiche S-Bahnen noch nicht regelmäßig, etwa die S4, S5 und die S6, wie diemeldet. Der Sender verweist darauf, dass das Wetter am Dienstag stürmisch bleiben wird und es zu Sturmböen kommen kann. Erst zum Abend hin soll der Wind langsam abschwächen.