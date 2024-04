Laufsteg: „Das Geschlecht unserer Kunden spielt keine Rolle“

Mit Laufsteg eröffnet im Skyline Plaza ein Anbieter für Partykleidung, Schuhe und Accessoires. Zum Shoppen sind alle Menschen, unabhängig ihres Geschlechts, herzlich willkommen.

Laufsteg: Neueröffnung statt Leerstand im Skyline Plaza

Skyline Plaza

Europa-Allee 6

Mo-Sa 10-20 Uhr



Laufsteg

Direkt am Info-Point

Eröffnung: 18. April ab 10 Uhr

Instagram: @laufsteg.fashion



Mädelsflohmarkt

1. Mai, 11-16 Uhr

Eintritt: 4 Euro

Der Laufsteg ist aufgebaut, die Scheinwerfer eingeschaltet und die Outfits glitzern: Am Donnerstag, 18. April, hat im Frankfurter Skyline Plaza das Bekleidungsgeschäft „Laufsteg“ eröffnet. Zuvor im P&C-Parkhaus an der Konstablerwache ansässig, musste das Geschäft aufgrund von Abrissarbeiten umziehen. Im Skyline Plaza findet man Laufsteg nun direkt im Erdgeschoss nahe des Info-Points.„Wir sind seit über 30 Jahren im Textilgeschäft für Damen und haben uns die letzten zehn Jahre auf extravagante, sehr ausgefallene Partykleidung, Schuhe und Accessoires spezialisiert. Bei uns finden Sie alles was glitzert und funkelt“, erklärt Laufsteg-Managerin Yeliz Gürücü. „Wir haben sehr viele Kunden, die Divas sein möchten. Bei uns spielt das Geschlecht unserer Kunden keine Rolle. “ Ganz nach dem Motto: „Jeder Tag ist besonders, es sollte keinen besonderen Anlass geben, um sich schön zu kleiden.“© redVergangenes Jahr feierte das Skyline Plaza sein 10-jähriges Bestehen im Frankfurter Europaviertel. Hinsichtlich des Leerstandes im Einkaufszentrum sagte Center-Manager Olaf Kindt im JOURNAL-Interview , der Handel stecke in einer Transformation: „Natürlich gibt es auch weiterhin Fashionsortimente in Einkaufscentern, aber lange nicht mehr in der Vielzahl.“ Das Spektrum entwickle sich weiter. Zuletzt musste die Buchhandlung Osiander Ende März das Plaza verlassen. Grund waren zu hohe Miet- und Nebenkosten. „Wir sind optimistisch, in Kürze einen Nachfolger zu benennen“ , versicherte Kindt.Am Mittwoch, den 1. Mai, findet im – eigentlich aufgrund des Tages der Arbeit geschlossenen – Skyline Plaza auch wieder der sogenannte „Mädelsflohmarkt“ statt. Der Second-Hand -Modemarkt für Frauenklamotten und Accessoires ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet vier Euro.