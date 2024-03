Bürgeramt auf der Zeil wieder eröffnet

Nach zwei Jahren Umbauarbeiten eröffnet das Zentrale Bürgeramt wieder an der Zeil 3 in Frankfurt. Die Flächen waren zu knapp geworden für den ansteigenden Publikumsverkehr.

Zentrales Bürgeramt auf der Zeil in Frankfurt vergrößert

Info

Termine für den Besuch des Zentralen Bürgeramtes können ab sofort online unter frankfurt.de/buergeramt_termine oder telefonisch über die Behördennummer 115 vereinbart werden.

Zwei Jahre war das Hauptbürgeramt auf der Zeil wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Das Amt war stets überfüllt, die Räumlichkeiten konnten den Anliegen der Menschen in Frankfurt nicht mehr angemessen Rechnung tragen. 2018 beschloss schließlich die Stadtverordnetenversammlung ein Konzept, das Grundlage für die Sanierungsarbeiten war. Am Dienstag (12. März) meldete die zuständige Stadträtin Eileen O‘Sullivan Vollzug: „Ich freue mich, dass das bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr beliebte Zentrale Bürgeramt nun in zeitgemäßen und vergrößerten Flächen seine Dienstleistungen anbieten kann.“Dass die Arbeiten nach zwei Jahren abgeschlossen werden konnten, bezeichnete sie angesichts der weltweiten Bau- und Rohstoffkrise als keine Selbstverständlichkeit. Durch eine Aufstockung konnte ein weiteres Stockwerk geschaffen und damit etwa 1000 Quadratmeter hinzugewonnen werden. Statt bisher 39 Beratungsplätze stehen nun 52 zur Verfügung. Zudem wurden bei den Zugängen und Sanitäranlagen Wert auf Barrierefreiheit gelegt. In einem separaten Raum wird in wenigen Monaten eine Dokumentenausgabebox Platz finden. Das ermöglicht die Abholung von Reisepässen und Personalausweisen außerhalb der Öffnungszeiten als Alternative zur Passausgabe.Letzte Restarbeiten finden noch im laufenden Betrieb statt. Lediglich die Außenanlage wird noch einige Monate bis zur Fertigstellung in Anspruch nehmen. Dies wird den Dienstbetrieb jedoch nicht beeinträchtigen. „Die Bevölkerung in Frankfurt wächst. Seit 2015, als die Erweiterungsplanungen begannen, um über 40 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Insofern war es richtig, die Erweiterung des Standortes anzugehen“, ergänzte O'Sullivan. 2023 besuchten 150 000 Frankfurterinnen und Frankfurter das Zentrale Bürgeramt an seinem Interimsstandort in der Lange Straße 25-27. Das entspricht einem Mittel von rund 600 Besucherinnen und Besuchern täglich.Auf dem Bürgeramt können mehr als 20 verschiedene Dienstleistungen abgerufen werden, darunter vor allem Pässe, Personalausweise und Meldeangelegenheiten sowie weitere Angebote wie Führungszeugnisse oder Führerscheine. Aktuell werden Modernisierungen der Standorte in Sachsenhausen und Bergen-Enkheim überprüft. Im Nordwestzentrum und Nieder-Eschbach sind die Arbeiten bereits abgeschlossen.