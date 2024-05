Jüdische Gemeinde: „Großer Schaden für Stadtgesellschaft“

Die Arthouse-Kinos Frankfurt sagen eine Vorabaufführung des Filmes „Golda“ mit Helen Mirren in der Harmonie ab. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt übt heftige Kritik an dieser Entscheidung.

Frankfurter Arthouse-Kino Harmonie sagt Preview von „Golda“ ab

Jüdische Gemeinde Frankfurt zur Absage: „fatales und alarmierendes Zeichen“

Eigentlich sollte im Frankfurter Arthouse-Kino Harmonie der Spielfilm „Golda –Israels eiserne Lady“ über Israels erste Ministerpräsidentin Golda Meir, gespielt von Helen Mirren, vorab gezeigt werden. Doch die Verantwortlichen des Sachsenhäuser Kinos haben die Filmpremiere diese Woche abgesagt.Die Idee zur Vorpremiere stammte von der Zionistischen Organisation Rhein/Main (ZO), weitere jüdische Organisationen luden mit ein zum Besuch der Vorstellung. Laut Programmvorschau sollte es eine Preview geben mit anschließendem Gespräch mit dem Zeitzeugen David Schiller am 7. Mai. Dieser sorgte für kritische Stimmen, wie derberichtete.Demnach hatte David Schiller als Soldat am Jom-Kippur-Krieg zwischen Israel und arabischen Nachbarstaaten im Jahr 1973 teilgenommen. Später betätigte er sich als Autor und Berater zu den Themen Schusswaffen, Sicherheit und Terrorabwehr. Zeitzeugen oder Gesprächspartner von arabischer Seite waren für das Gespräch nach dem Film nicht vorgesehen.Lautmeldete sich Kinoleiter Dimitrios Charistes bei Daniel Hofmann von der ZO und bat um Ausladung von Schiller; es hätte Kritik an seiner Person gegeben und Mitarbeiter hätten Sicherheitsbedenken geäußert. Ob es konkrete Bedrohungen gegeben habe, ist derzeit unklar. Dieser Bitte sei man „zähneknirschend“ nachgekommen, zitiert derHofmann.Dann sei für Hofmann „völlig unerwartet“ am Dienstag dieser Woche die Absage der ganzen Veranstaltung gekommen. Sie ähnele einer demvorliegenden Erklärung von Christopher Bausch, Betreiber der Arthouse-Kinos Frankfurt, zu jenen die Harmonie gehört. Darin hieße es, dass die Vorabaufführung „unseren eigenen Diskursvorstellungen nicht mehr gerecht“ sei. Und weiter: „Wir möchten stets einen Raum für Meinungsvielfalt, einen offenen Austausch und den kritischen Dialog bieten“.„Da wir diese Maxime unserer Diskursvorstellung für die betreffende Sonderveranstaltung nicht mehr zusichern können, müssen wir eine Veranstaltung ersatzlos absagen“, schrieb Bausch demnach weiter. Dennoch solle der Film wie geplant am 30. Mai in der einem der Arthouse-Kinos anlaufen.Die Jüdische Gemeinde Frankfurt zeigt sich in einer Mitteilung enttäuscht über die Absage und spricht von einem „fatalen und alarmierenden Zeichen“. Die Entscheidung des Kinos sei nicht zu rechtfertigen; in Gesprächen mit der Kinoleitung habe diese keine plausiblen Gründe nennen können und sei nicht bereit gewesen, die Entscheidung zu revidieren.„Die Arthouse Kinos Frankfurt sind offenkundig auf externen Druck eingeknickt, anstatt Haltung zu zeigen. Gerade jetzt, wenn die Frankfurter Kulturszene am 6. Mai, dem Gedenktag Jom HaSchoa, eine große Veranstaltung gegen Antisemitismus ausrichtet, wird diese ehrenvolle Arbeit durch eine solche Absage massiv beschädigt. Auf diese Weise ist ein großer Schaden für die gesamte Stadtgesellschaft entstanden“, heißt es weiter.Zwar habe man den Veranstaltern der abgesagten Filmvorführung angeboten, die Veranstaltung im Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum durchzuführen. „Wir alle halten es jedoch für ein falsches Zeichen, wenn wir uns in unser Gemeindezentrum zurückziehen müssen, weil die Kulturräume in der Stadt nicht mehr zu unseren gemeinsamen Werten stehen.“