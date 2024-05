OB Josef eröffnet Freibad-Saison in Frankfurt

Gemeinsam mit den Bäderbetrieben hat Oberbürgermeister Mike Josef in Hausen die Frankfurter Freibad-Saison eingeleitet. Die restlichen Freibäder öffnen ihre Tore sukzessiv.

Frankfurter Bäderbetriebe erhöhen den Eintrittspreis nicht

Alle Freibäder in Frankfurt



Brentanobad:

Rödelheimer Parkweg



Freibad Eschersheim:

Alexander-Riese-Weg 2



Freibad Hausen:

Ludwig-Landmann-Straße 341

Geöffnet Mo-Fr 6.30-22 Uhr, Sa/So 6.30-18 Uhr



Freibad Nieder-Eschbach:

Heinrich-Becker-Straße 22



Riedbad Bergen-Enkheim:

Fritz-Schubert-Ring 2



Silobad:

Hunsrückstraße 100



Stadionbad:

Mörfelder Landstraße 362



Die Uhr ist bereits seit Ende März auf „Sommerzeit“ umgestellt. Bis der Sommer meteorologisch (1. Juni) oder kalendarisch (20. Juni) gesehen anfängt, dauert es noch ungefähr ein bis zwei Monate. Dennoch klettern die Temperaturen auf dem Thermometer stetig nach oben und knacken gelegentlich die 20-Grad-Marke. Während sich einige Frankfurterinnen und Frankfurter noch auf die erste Kugel Eis des Jahres freuen, haben andere schon den Sprung ins kalte Wasser gewagt.Im Freibad Hausen hat Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) nämlich am Montag (29. April) offiziell die Freibad-Saison eingeleitet: Es ist fortan montags bis freitags von 6.30 bis 22 Uhr und an den Wochenenden bis 18 Uhr geöffnet. Alle weiteren Freibäder in Frankfurt sollen ab Mai betriebsbereit sein und ihre Türen sukzessiv und je nach Wetterlage öffnen.„Es ist gut, dass Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre unsere Bäder kostenfrei nutzen können, der Besuch im Schwimmbad gehört gerade im Sommer für alle Frankfurterinnen und Frankfurter dazu und soll nicht am Eintrittspreis scheitern“, sagt Josef. Besagten Eintrittspreis wollen die Bäderbetriebe auch in der gestarteten Freibad-Saison nicht erhöhen.Im vergangenen Jahr haben mehr als 2,1 Millionen Besucherinnen und Besucher die Frankfurter Hallen- und Freibäder genutzt, rund 400 000 davon waren Kinder unter 15 Jahren. Derzeit werden gemeinsam mit allen Frankfurter Schulen zwei Schulschwimmwochen für das Jahr organisiert, außerdem soll es eine Seepferdchen-Offensive und Schwimmabzeichen-Tage geben.