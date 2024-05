Frankfurts Feste-Sommer beginnt

Das Opernplatzfest steht in den Startlöchern und läutet traditionell Frankfurts Feste-Sommer ein. Was ist wann geplant? Wir haben eine Übersicht für Sie zusammengestellt.

Das Opernplatzfest macht den Auftakt, anschließend reiht sich im Frankfurter Feste- und-Event-Kalender ein Event an das andere. Über Straßenfeste bis hin zum Museumsuferfest, das Ende August samt Feuerwerk den Abschluss bildet, lässt sich viel entdecken. Eine Übersicht:



Das diesjährige Opernplatzfest findet vom 8. bis zum 17. Mai statt und hat täglich von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Ursprünglich im Jahr 1978 als Dankeschön des damaligen Oberbürgermeisters Walter Wallmann an die Anlieger des Opernplatzes ins Leben gerufen, findet es in diesem Jahr bereits zum 44. Mal statt.



Frankfurt und die Grüne Soße gehören zusammen wie Paris und Baguette. Nur logisch also, dass die Stadt dem Traditionsgericht auch ein eigenes Festival widmet. Das Grüne Soße Festival findet in diesem Jahr vom 11. bis 18. Mai statt und lädt mit knapp 50 Frankfurter Gastronomen sowie einem Bühnenprogramm auf den Roßmarkt ein.



Der Übergang ist nahtlos: Am Pfingstwochenende, vom 17. bis zum 21. Mai, findet der Wäldchestag im Frankfurter Stadtwald statt. Der genaue Ursprung des Festes ist nicht eindeutig geklärt, üblicherweise wurde am Dienstag nach Pfingsten aber vielen Bewohnerinnen und Bewohnern Frankfurts ein zusätzlicher Feiertag gewährt, um das Festgelände zu besuchen.

Öffnungszeiten: Fr 17–1 Uhr, Sa/So 12–1, Mo/Di 12–24 Uhr



Eine Besonderheit ist auch das Berger Straßenfest, das nicht von der Stadt selbst, sondern der IG „Untere Bergerstraße“ e.V organisiert wird. Dieses Jahr findet es am 25. und 26. Mai statt und lädt auf der unteren Berger Straße, zwischen Bethmannpark und Höhenstraße mit mehreren Bühnen mit Live-Musik, Djs & Performances ein.

Öffnungszeiten: Sa 12-1/So 12-22 Uhr



Parallel dazu lädt auch das Freßgass Fest in die Frankfurter Innenstadt zum Flanieren und Schlemmen ein. Zeitraum dieses Jahr ist der 22. bis 31. Mai, geöffnet täglich von 12 bis 23 Uhr.



Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die UEFA Euro 2024 statt – und der Ball rollt in zehn deutschen Städten. Fünf Spiele finden im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt, darunter auch das Gruppenspiel der Gruppe A am 23. Juni wenn die Schweiz gegen Deutschland spielt. Eine große Fanzone ist am Mainufer geplant.



Auch im Ostend wird gefeiert: DasOsthafen-Festival findet am 20. und 21. Juli statt. An beiden Tagen findet das Programm sowohl auf dem Wasser, als auch an Land oder mit Live-Musik auf den Bühnen und in den Club Areas statt.

Öffnungszeiten Sa 12–1.30 Uhr, So 12–23 Uhr



Das Mainfest ist für den 2. bis 5. August geplant und findet am Mainkai, Fahrtor und Römerberg statt. Es zählt zu einem der ältesten Frankfurter Volksfeste.



Das Museumsuferfest ist für den 23. bis 25. August geplant. Die Geschichte des MUF reicht bis in die 1980er-Jahre zurück, inzwischen kann das Fest jedes Jahr über eine Million Besucherinnen und Besucher zählen. Ob auch dieses Jahr ein Feuerwerk stattfinden wird, ist noch nicht geplant.

Öffnungszeiten: Fr 15–1 Uhr, Sa 11–1, So., 11–24 Uhr