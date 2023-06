Frankfurt ist nicht mehr in Top 10 der lebenswertesten Städte

2022 war Frankfurt noch auf Platz 7 der lebenswertesten Städte der Welt. Dieses Jahr ist die Mainstadt nicht mehr in der Top Ten.

Im vergangenen Jahr noch hat Frankfurt Platz sieben auf der Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt belegt und war somit die einzige deutsche Stadt, die es in die oberen zehn Plätze geschafft hat. Im diesjährigen Ranking ist die Mainstadt nicht mehr in der Top Ten, genauso wenig wie die anderen deutschen Städte. Ganze zehn Plätze tiefer, auf Platz 17, verweilt Frankfurt in diesem Jahr.



Auch andere deutsche Städte sind dieses Jahr abgerutscht. So ist Berlin von Platz 13 ebenfalls auf Platz 17 gefallen. München war im vergangenen Jahr noch auf Platz 18 verortet und muss sich nun mit dem 21. Platz begnügen. Hamburg ist von Platz 16 auf Platz 22 gefallen und Düsseldorf von Platz 22 auf 29. Stuttgart verbesserte sich um 13 Plätze und befindet sich nun auf Platz 25.



Wien bleibt laut Studie lebenswerteste Stadt der Welt



Laut der britischen Studie ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt. Den ersten Platz konnte sich die österreichische Hauptstadt schon im vergangenen Jahr holen. Dicht gefolgt ist sie von Kopenhagen auf dem zweiten Platz. Darauf folgen die australischen Städte Melbourne und Sydney. Ob und welche Städte lebenswert sind, werden an Faktoren wie Stabilität, Gesundheitssystem, Bildung, Kultur, Umwelt oder auch Infrastruktur gemessen.