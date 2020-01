Mann verfolgt zwei Mädchen

In Bornheim soll vergangenen Mittwoch ein Mann ein 10- und ein 13-jähriges Mädchen verfolgt und angegangen haben. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Dieser flüchtete, nachdem die Mädchen zu schreien begannen.

Am vergangenen Mittwoch soll ein Mann zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren angegangen haben. Im Stadtteil Bornheim auf der Saalburgstraße soll der Mann die 13-Jährige verfolgt haben. In dem Eingang eines Mehrfamilienhauses soll er dann versucht haben, das Mädchen anzugehen und zu berühren. Als das Mädchen anfing zu schreien, flüchtete der Mann. Wenig später soll er einem weiteren Mädchen im Alter von zehn Jahren Im Prüfling, einer Straße rechts von der Saalburgstraße am Ende der Burgstraße, in einen Hausflur gefolgt sein. Auch dort versuchte der Unbekannte, das Mädchen anzufassen. Das Mädchen fing ebenfalls an zu schreien, worauf der Täter erneut die Flucht ergriff.



Beide Mädchen beschrieben den Mann als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit hellem Hauttyp und kurzen schwarzen gewellten Haaren sowie einem schwarzen Bart. Bekleidet gewesen war der Mann nach Aussagen der Mädchen mit einem schwarzen Mantel aus Filz, einer blauen Kapuze und einer schwarzen Hose. Er soll zudem akzentfreies Deutsch gesprochen haben.



Die Polizei gab an, dass die Fahndung trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen erfolglos blieb und nun nach dem Täter ermittelt werde. Bis zum heutigen Freitagmorgen seien allerdings bereits mehrere Hinweise von Zeug*innen eingegangen.



Hinweise von Zeug*innen, die den Mann gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-755 51399 bei der Kriminalpolizei zu melden.