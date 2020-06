Sachsenhausen: Mann in Tiefgarage angeschossen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 39 Jahre alter Mann in der Tiefgarage eines Hauses im Stadtteil Sachsenhausen angeschossen worden. Inzwischen wurden zwei Verdächtige festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Mann in Sachsenhausen angeschossen worden. Das 39-jährige Opfer ist nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr in einer Tiefgarage im Ziegelhüttenweg durch einen Schuss verletzt worden. Es handele sich um ein versuchtes Tötungsdelikt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochvormittag. Die Hintergründe der Tat seien jedoch noch unklar.



Die Polizei nahm noch in der Nacht einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Inzwischen wurde ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen. Zu der Person will die Polizei bislang noch keine weiteren Angaben machen, erklärte ein Sprecher. Laut Polizei sollen im Laufe des Tages weitere Informationen folgen.



Das Opfer befinde sich derzeit in einem Krankenhaus, über den genauen Zustand liegen bislang keine weiteren Informationen vor.