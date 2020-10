Messerstecherei in Kalbach-Riedberg

Text: jwe / Foto: Fronteiras do Pensamento/© Wikimedia Commons

Amartya Sen, dem diesjährigen Preisträger des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, wird am kommenden Sonntag wie gewohnt in der Paulskirche stattfinden – dieses Mal ohne Publikum und den Preisträger. Dieser wird per Live-Schalte dabei sein. – Weiterlesen >>