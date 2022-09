Mutmaßlich queerfeindlicher Angriff auf der Dippemess

Sossenheim

Housing-First-Projekt ermöglicht selbstbestimmtes Leben

Am Dienstag hat Sozialdezernentin Elke Voitl das Housing-First-Projekt vorgestellt, durch das ehemalige Obdachlose in Wohnungen mit unbefristetem Mietvertrag ziehen konnten. Mit dem Projekt will die Stadt den Menschen zur Normalität und zur sozialen Teilhabe verhelfen.

Text: sfk / Foto: Sozialdezernentin Elke Voitl erklärt das neue Housing-First-Projekt für ehemalige Obdachlose in Sossenheim, © Stadt Frankfurt am Main, Foto: Maik Reuß