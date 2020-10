Tödliches Autorennen auf der A66

Bei einem illegalen Autorennen auf der A66 bei Hofheim am Taunus kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine unbeteiligte Frau verstarb. Zwei der Fahrer befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, der Dritte ist noch auf der Flucht.

Am Samstagmittag kam es auf der A66 bei Hofheim am Taunus zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine Frau noch am Unfallort verstarb. Hintergrund soll ein illegales Autorennen gewesen sein, an dem nach ersten Erkenntnissen drei Fahrer beteiligt waren. Das Opfer, die Fahrerin eines Skodas, war nicht an dem Rennen beteiligt. Wie ein Sprecher der Polizei Westhessen mitteilte, konnte die Frau noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Zwei der mutmaßlichen Unfallverursacher befinden sich in Untersuchungshaft.



Das Unfallgeschehen ereignete sich laut Polizei am Samstag gegen 13.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Diedenbergen und Hofheim in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Dabei soll ein Sportwagen der Marke Lamborghini, gefahren von einem 29-jährigen Mann, gegen die Mitteilleitplanke geprallt sein und anschließend mit dem Skoda kollidiert sein. Beide Fahrzeuge gerieten unmittelbar in Vollbrand; der 29-Jährige überlebte leicht verletzt, die Skoda-Fahrerin verstarb jedoch noch am Unfallort. Drei weitere unbeteiligte Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein 55-jähriger Opelfahrer und ein 47-jähriger Fahrer eines Peugeot wurden zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, der 18-jährige Fahrer eines Audis blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz; die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt für mehrere Stunden voll gesperrt.



Zwei Fahrer in U-Haft



Wie Zeugenaussagen sowie Videoaufnahmen belegen, ist dem Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen. Daran soll neben dem 29-jährigen Lamborghini-Fahrer, ein weiterer Sportwagen desselben Herstellers sowie ein Porsche beteiligt gewesen sein. Beide Fahrer flüchteten laut Polizei zunächst von der Unfallstelle. Der mutmaßliche Fahrer des Porsche, ein 26-Jähriger aus dem Raum Aachen, soll sich jedoch noch am Samstag bei der Polizei gemeldet haben. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Beide Männer befindet sich derzeit in Untersuchungshaft; nach dem Fahrer des zweiten Lamborghini, der nach Angaben der Ermittler am Samstag in einem Hofheimer Stadtteil sichergestellt werden konnte, wird weiterhin gefahndet, wie der Polizeisprecher am Montagmorgen bestätigte.