Polizei sucht nach Hinweisen zu unbekannter Toten

Am Mittwochvormittag ist eine Frau nach einem Sturz im Frankfurter Stadtteil Preungesheim gestorben. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass die Frau in der Nähe der Jaspertstraße wohnhaft oder bekannt war und bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Frau ist am Mittwochvormittag in der Jaspertstraße im Frankfurter Stadtteil Preungesheim gestürzt und später im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilte, schließt sie eine Straftat nach derzeitigem Stand aus. Da die Tote keine Ausweispapiere bei sich hatte, ist ihre Identität bisher jedoch noch nicht geklärt.



Die Polizei beschreibt die unbekannte Frau als etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß mit einer schlanken Figur und „mitteleuropäischem Erscheinungsbild“. Sie habe blaugraue Augen, auffällige fünf bis zehn Zentimeter lange, blondierte Haare mit sichtbarem Ansatz sowie aufgezeichnete Augenbrauen. Bekleidet war sie mit einer braunen Winterjacke der Marke „Peppercorn“, einem bunt karierten Schal, einem orangen Wollpullover der Marke „Marco Pecci“, einem weißen Gürtel mit goldener Schnalle, einer „Levis“-Jeans sowie mit braunen Halbschuhen von „Medicus“. Zudem hätte sie eine olivgrüne Handtasche der Marke „Max Mon“ sowie „Malboro“-Zigaretten bei sich gehabt.



Die Polizei vermutet, dass die Frau kurz vor ihrem Sturz noch in einem „Netto“-Markt in der Weilbrunnstraße war und im Bereich der Jaspertstraße wohnhaft oder zumindest bekannt gewesen sein könnte. Nach dem Sturz, gegen 11.25 Uhr, sei sie vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie schließlich verstarb.



Wer Hinweise zur Aufklärung der Identität der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755-51199 bei der Frankfurter Kriminalpolizei zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.