Zehn Lebensmittelbetriebe wegen Hygienemängel geschlossen

Das Ordnungsamt hat in der vergangenen Woche zehn Lebensmittelbetriebe geschlossen. Grund dafür waren verheerende Hygienemängel und Schädlingsbefall. Betroffen sind mehrere Restaurants und ein Lebensmittelhändler.

In der vergangenen Woche hat das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt mehrere Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet kontrolliert. Dabei seien bei insgesamt zehn Betrieben „gravierende Hygienemängel, Schädlingsbefall und starke Verschmutzung“ festgestellt worden, weswegen die Betriebe vorläufig geschlossen worden seien, wie die Stadt am Montag mitteilte. Auch beim Personal stellte das Amt laut Mitteilung mangelnde Hygiene fest.



Die Lebensmittelkontrolleure entdeckten unter anderem in sechs der kontrollierten Betriebe einen Befall von Mäusen, Ratten und Schaben. In einem Lokal wurde außerdem auf einem Servierbrett für Käse ein schimmelähnlicher Belag gefunden. Auch war der Backofen in einem Restaurant stark verschmutzt. Der ungewöhnlichste Fund dürfte aber in einem Lieferwagen gewesen sein: Vier Dönerspieße mit einem Gewicht von 200 Kilogramm wurden ungekühlt und unhygienisch im Laderaum vorgefunden. Die Vernichtung des Dönerfleisches sei daraufhin vom Amt angeordnet worden.



Bei den betroffenen Betrieben handelt es sich unter anderem um Lokalitäten in Rödelheim, Sachsenhausen und im Gallus sowie um ein asiatisches Restaurant im Bahnhofsviertel. Gegen alle Betreiber wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Wenn sämtliche Mängel behoben und die Betriebe erneut begutachtet wurden, dürfen sie wieder öffnen. Das Ordnungsamt hat im vergangenen Jahr 5304 Kontrollen in Betrieben durchgeführt und dabei insgesamt 231 Schließungen ausgesprochen.