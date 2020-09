200 Plakate gestohlen

Am 20. September findet das Newcomers Festival statt, das Menschen, die aus dem Ausland nach Frankfurt gezogen sind, eine Willkommensplattform bieten will. Rund eine Woche zuvor überschattet ein Diebstahl die Vorbereitungen.

Um auf das bevorstehende Newcomers Festival aufmerksam zu machen, haben die Veranstalter vergangene Woche hunderte Plakate im Stadtgebiet aufgehängt. Rund 200 Stück sollen nun in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestohlen worden seien. Stefan Söhngen, Betreiber des Festivals, kritisiert vor allem die Rigorosität der Täter.



Seit 20 Jahren findet das Newcomers Festival jährlich in Frankfurt statt, das in gemeinsamer Aktion von der Stadt Frankfurt, dem Land Hessen und zahlreichen Kooperationspartnern wie Eintracht Frankfurt, der Wirtschaftsförderung sowie der IHK organisiert wird. Zusammen wollen sie Neuankömmlingen in Frankfurt eine Willkommensplattform bieten und sie bei ihrem Neustart in Frankfurt bestmöglich unterstützen. Die diesjährige Messe soll am 20. September im Römer und in der Paulskirche stattfinden. Mit einer öffentlichen Plakatkampagne wurde nun auf die Veranstaltung hingewiesen.



„Es fehlen rund 200 Plakate, viele davon hingen sogar in zwei Meter Höhe. Da müssen professionelle Täter am Werk gewesen sein“, sagt Stefan Söhngen, der unter anderem die Montagsgesellschaft, einen parteiunabhängigen Verein für bürgerliche Interessen leitet. Der Schaden belaufe sich auf rund 1500 Euro. Söhngen teilte mit, er habe daraufhin am Montag direkt Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei erstattet. Diese hätten die Ermittlungen nun aufgenommen. Dabei wolle man auch prüfen, ob der Tat ein politischer Hintergrund zugrunde liege.