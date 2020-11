Hessen veranlasst Lockerungen im Sport

Hessen lockert seine Corona-Verordnungen und erlaubt wieder Sport in und auf Sportanlagen für zwei Personen oder Personen desselben Hausstands. Auch Musik- und Kunstschulen dürfen wieder öffnen. Damit passt sich das Land nun den in anderen Bundesländern geltenden Regeln an.

Ab sofort dürfen Amateur- und Freizeitsportler:innen wieder alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands auf und in allen Sportanlagen Sport zu treiben. Das gab das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung am Freitagvormittag bekannt. Zudem dürfen Musik- und Kunstschulen wieder öffnen. Damit wolle die Hessische Landesregierung „im Gleichklang“ mit den anderen Bundesländern bleiben, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden. Dazu habe man sich auch mit dem Landessportbund beraten. „Oberstes Ziel bleibt es, Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, so der Innenminister.



So kann nun in Hessen, wie in anderen Bundesländern auch, beispielsweise wieder Paartanz, Tischtennis im Einzel, Golf mit zwei Personen oder Judo ausgeübt werden. Rolf Müller, Präsident des Landessportbunds Hessen, sagte, dass man sich gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und dem Innen- und Sportminister Peter Beuth „intensiv und vor allem partnerschaftlich“ beraten habe. Man wisse, dass es sich bei der beschlossenen Lockerung um eine Gratwanderung zwischen den zur Bekämpfung der Pandemie notwendigen Maßnahmen und der Gesundheitsvorsorge handele, die mit dem Sporttreiben einhergehe. Die positiven gesundheitlichen und psychosozialen Wirkungen des Sports seien es jedoch wert, so Müller. Auch Individualsport im öffentlichen Raum, wie Joggen, Radfahren, Wandern, Reiten, Rudern oder Segeln sind laut Landesregierung weiterhin unter Beachtung der geltenden Begrenzungen für Personengruppen erlaubt.



Noch am Dienstag hatte sich der Landessportbund „enttäuscht aber mit Verständnis“ zum Vorgehen der Hessischen Landesregierung gezeigt. „Das Verbot jeglichen Sportbetriebs auf den Sportanlagen trifft den Vereinssport aber sehr hart“, sagte Müller. Dabei appellierte der Landessportbund-Präsident an die 2,1 Millionen Mitglieder der Sportvereine in Hessen, „an Bord“ und „auch in schweren Zeiten“ Mitglied in ihrem Verein zu bleiben.



Kunst- und Musikschulen öffnen wieder



In Musik- und Kunstschulen darf ab sofort unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder Unterricht vor Ort stattfinden. Man wolle dort ebenfalls „im Konzert der Bundesländer“ bleiben, sagte Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen). Alle neuen Regelungen habe die Landesregierung auch mit den Kommunalen Spitzenverbänden besprochen, sodass nun die Möglichkeit vor Ort bestehe, die entsprechenden Sportanlage sowie Musik- und Kunstschulen wieder zu öffnen.