Igor Levit bekommt Ludwig-Landmann-Preis 2022

Pianist Igor Levit wird mit dem diesjährigen „Ludwig-Landmann-Preis für Mut und Haltung“ ausgezeichnet. Den mit 10 000 Euro dotierten Preis erhält er für sein konsequentes Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit.

Pianist Igor Levit erhält den diesjährigen „Ludwig-Landmann-Preis für Mut und Haltung“. Die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Jüdischen Museums zeichnet ihn damit für „sein konsequentes Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit“ aus, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird Levit am 19. September um 19 Uhr im Jüdischen Museum verliehen.



Igor Levit fordere alle dazu auf, „unsere Demokratie zu verteidigen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Für seine Haltung hat er laut des Jüdischen Museums bereits Morddrohungen erhalten, die ihn jedoch nicht einschüchtern konnten. Der Ludwig-Landmann-Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Er wurde im Oktober 2020 anlässlich der Wiedereröffnung des neuen Jüdischen Museums ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr wurde er an Historiker Saul Friedländer verliehen.