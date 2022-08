Frau am Bahnsteig bedroht und ausgeraubt

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine 23-jährige Frau am Bahnsteig der Hauptwache von einem Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Täter konnte anschließend fliehen, die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Montagmorgen eine 23-jährige Frau am Bahnsteig der Hauptwache ausgeraubt. Wie die Polizei Frankfurt mitteilt, bedrohte er die 23-Jährige mit einem Klappmesser und zwang sie so, ihr Mobiltelefon sowie das mitgeführte Bargeld, 34 Euro, auszuhändigen.



Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 3.25 Uhr; der Täter flüchtete, nachdem er „seine Beute“ erhalten hatte. Weiter heißt es, weder die Sichtung des Videomaterials noch die Suche vor Ort hätten bislang zu dem Täter geführt. Dieser wird als etwa 1,65 Meter groß und mit blonden, gelockten Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine blaurote Jacke getragen haben.



Zeuginnen und Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 514 99 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.