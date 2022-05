Nach Messer-Angriff: Polizei richtet Hinweisserver ein

„Liebe kennt keine Pause“

Kampagne will Zeichen gegen WM in Katar setzen

Mit der Kampagne „Liebe kennt keine Pause“ will Initiator und ehemaliger Mr. Gay Germany Benjamin Näßler ein Zeichen gegen die Bedingungen für Homosexuelle in Katar setzen. Eine Petition und ein Fußballturnier am 28. Mai sollen der Forderung Nachdruck verleihen.

Text: ez / Foto: red