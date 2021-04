„Fragen, die es zu klären gibt“

Wenige Tage nach seiner Wiedereröffnung musste der Goetheturm diese Woche aufgrund von Wartungsarbeiten wieder für den Publikumsverkehr schließen. Wann er wieder bestiegen werden kann, ist noch ungewiss.

Nach dem Brandanschlag im Oktober 2017 mussten die Frankfurter und Frankfurterinnen insgesamt drei Jahre ohne ihr Wahrzeichen auskommen. Im Juli des vergangenen Jahres feierte man schließlich Richtfest im Frankfurter Stadtwald. Seit Dienstag hätte die Besteigung des Goetheturms für Besucher:innen wieder möglich sein sollen – eigentlich. Denn bereits nach wenigen Tagen hieß es vonseiten der Stadt, dass am Goetheturm noch „kleinere Nacharbeiten“ nötig seien. Der Grund dafür seien lose Schrauben, die auf den Holztreppenstufen des 43 Meter hohen Bauwerks gefunden wurden.



Günter Murr, Sprecher des Baudezernats, geht von keinem Fremdeinwirken und auch keinem Bauschaden aus: „Eine solche Wartung nach dem Winter ist normal“, kommentierte er die Schließung des Turms. Laut Murr seien die Schrauben bereits am Mittwoch wieder nachgezogen worden.



Die Wiedereröffnung des Goetheturms fällt letztlich jedoch in die Zuständigkeit des Grünflächenamtes. Auf Nachfrage des JOURNAL FRANKFURT teilte Susanne Schierwater, Sprecherin des Umweltdezernats, mit: „Der Goetheturm wird derzeit noch nicht wieder für den Publikumsverkehr freigegeben. Es haben sich im Laufe der Wartungsarbeiten weitere Fragen ergeben, die es zu klären gibt.“ Die Bausubstanz des Turms sei davon jedoch nicht betroffen. Wann das Frankfurter Wahrzeichen also wiedereröffnen wird und welche Fragen sich bei der Wartung ergeben haben, ist derzeit nicht klar. Vonseiten des Umweltdezernats hieß es nur, dass man die Bevölkerung schnellstmöglich darüber informiere.