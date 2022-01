Langer Franz soll neue Turmspitze bekommen

Nach Feuer in Nied

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt-Nied hat die Polizei einen 39-Jährigen festgenommen. Er sitzt nun wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Das Feuer am Montag war nicht der erste Brand in dem Wohnhaus.

