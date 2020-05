Wiedereröffnung unter Auflagen

Ab Montag treten hessenweit erste Lockerungen in Kraft. In Frankfurt öffnen bereits nach und nach alle Spielplätze; Friseure nehmen ihren Betrieb auf. Palmengarten und Botanischer Garten öffnen am 11. Mai.

Ab Montag treten hessenweit erneut Lockerungen der coronabedingten Schutzmaßnahmen in Kraft. Spielplätze, Zoos, Botanische Gärten und Museen dürfen öffnen, auch Friseure, Tattoo- und Kosmetikstudios nehmen ihren Betrieb wieder auf. Im Anschluss an die Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verkündete der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am vergangenen Freitag, wie die bundesweiten Verordnungen in Hessen ausgestaltet werden. „Wir halten unseren Kurs und lockern die Beschränkungen dort, wo wir es verantworten können", sagte der Ministerpräsident in Wiesbaden. Allerdings sei die Pandemie noch lange nicht überstanden. „Wir gehen schrittweise und bedacht voran und wollen den Menschen gleichzeitig eine Perspektive für die Zukunft geben."dürfen ab sofort wieder öffnen. In Frankfurt hatten bereits am Sonntag Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) den Spielplatz im Holzhausenpark eröffnet und dort symbolisch die Absperrbänder durchschnitten. „Es war kein schöner Anblick, die Spielplätze verwaist zu sehen – Kinder und ihre Familien sind ein ganz wesentlicher Teil des Lebens in unserer Stadt und die Spielplätze auch sozialer Treffpunkt vieler Bürgerinnen und Bürger“, sagte Heilig. „Es ist gut, dass wir unter Beachtung der geltenden Kontakt- und Hygienegebote diese nun wieder nutzen können." Nach und nach sollen nun die rund 430 Spielplätze in Frankfurt wieder zur Verfügung stehen.Derund derwerden am Montag, den 11. Mai, wieder für den Besucherverkehr öffnen, zunächst jedoch in eingeschränkter Form: Das Freiland des Palmengartens sowie des Botanischen Gartens werden begehbar sein, die Schauhäuser wie Tropicarium, Palmenhaus und Eingangsschauhaus bleiben aus Gründen des Infektionsschutzes jedoch bis auf weiteres geschlossen. Auch der „Palmenexpress“ wird vorerst noch nicht in Betrieb sein. Veranstaltungen wie das Rosen- und Lichterfest sollen aufgrund des zu erwartenden Andrangs ausfallen, auch Blumenschauen werden bis Ende August nicht stattfinden.Derwill am kommenden Mittwoch mit ersten Schritten und unter Beachtung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen öffnen. Tickets können ausschließlich online gebucht werden, an den Kassen des Zoos erfolgt kein Ticketverkauf. Der Eintrittspreis ist reduziert und kostet einheitlich 5 Euro. Darüber hinaus ist nur für eine limitierte Anzahl von Personen pro Tag möglich. In drei Zeitfenstern zu je drei Stunden können sich jeweils maximal 250 Besucherinnen und Besucher im Zoo aufhalten. Diese Zeitfenster sind von 9 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Zoodirektor Miguel Casares sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wieder Besucherinnen und Besucher kommen können – zumal sich einiges im Zoo getan hat – nicht zuletzt konnten wir uns über die Geburt einiger Jungtiere freuen.“Auch die Frankfurter Museen dürfem wieder öffnen. DieFrankfurt gab bereits bekannt, ab dem 6. Mai zu öffnen, dasund diewerden ab dem 9. Mai wieder geöffnet sein. Darüber hinaus teilten die Häuser mit, dass alle laufenden Sonderausstellungen verlängert werden: Die beiden Ausstellungen der Schirn „Fantastische Frauen. Surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo“ und „Richard Jackson. Unexpected Unexplained Unaccepted“ werden bis 5. Juli verlängert. Auch seitens der städtischen Museen sind erste Öffnungstermine bekannt: Dasund daswerden am 5. Mai eröffnen. Darüber hinaus teilte dasebenfalls mit, am 5. Mai für Einzelbesucherinnen und –besucher eröffnen zu wollen. Über weitere Termine soll am Montag entschieden werden. In allen Häusern gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen, der geforderte Mindestabstand muss eingehalten werden und es werden keine Audioguide-Geräte verteilt.Grünes Licht gab es auch im Bereich der Dienstleistungen:dürfen ihre Dienste wieder anbieten. In den Salons gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln, Zeitschriften dürfen nicht gelesen, Kaffee nicht angeboten und die Haare nicht ungewaschen geschnitten werden. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, sollen alle Kundinnen und Kunden ihre Kontaktdaten hinterlassen. Wartezeiten im Salon zum Beispiel durch sogenannte „Walk-in-Termine“ müssen vermieden werden. Das teilte die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) mit.Dieder Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) fahren ab Montag wieder im Normalbetrieb, lediglich der Nachtverkehr sowie die Buslinien 83 und 45 bleiben weiterhin eingestellt. Nach der Öffnung des Service Centers an der Bockenheimer Warte öffnet nun auch das Ticket Center an der Hauptwache. Auch die Busse und Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) fahren wieder in weitgehend normaler Taktung. Darüber hinaus haben die Ticket-Kontrolleurinnen und -kontrolleure ihre Arbeit aufgenommen. Wer dabei ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe bis zu 50 Euro rechnen.