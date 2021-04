21-Jähriger schlägt Polizeibeamten ins Gesicht

Am Sonntag hat im Holzhausenpark ein 21-Jähriger einem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen, weil er seine Mund-Nasen-Bedeckung nicht tragen wollte. Gegen den Mann wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Am Sonntagnachmittag haben zwei Polizeibeamte im Holzhausenpark die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrolliert. Laut Polizeiangaben sei dabei vor allem das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes vernachlässigt worden. Den Beamten sei „nach eigener Schilderung sehr höflich und verständnisvoll begegnet“ worden, als sie die Passant:innen darauf ansprachen.



Ein 21 Jahre alter Mann habe sich jedoch vehement geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, obwohl er laut den Beamten diesen am Arm mit sich getragen habe. Dem daraufhin erteilten Platzverweis sei er ebenfalls nicht nachgekommen, und habe sich stattdessen mit seinem Handy den Beamten aufdringlich genähert. Als die beiden Beamten den Mann daraufhin in Gewahrsam nehmen wollten, um den Platzverweis durchzusetzen, habe der Mann einem der Polizisten ins Gesicht geschlagen. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.