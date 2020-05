Zwei Jugendliche vermisst

Seit Dienstagnachmittag, den 19. Mai, werden der 15-jährige Jan Hendrik Klein und die 16-jährige Cara von Köckritz von der Frankfurter Polizei gesucht. Beide Jugendliche sind nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt.

Die Polizei Frankfurt sucht derzeit nach dem 15 Jahre alten Jan Hendrik Klein und der 16 Jahre alten Cara von Köckritz. Die beiden Jugendlichen sind am Dienstagnachmittag, dem 19. Mai, nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt. Beide sind aktuell in der Kinder- und Jugendpsychatrie in Behandlung.



Jan Hendrik Klein ist 1,73 Meter groß und war bei seinem Verschwinden mit einer olivfarbenen Bomberjacke, einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Cara von Köckritz ist 1,70 Meter groß und trägt eine blonde Kurzhaarfrisur. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einer schwarz-weiß karierten Hose, braunen, halbhohen Stiefeln, einem bauchfreien T-Shirt und einem langem Hemd bekleidet.



Bei Antreffen der beiden Jugendlichen oder Hinweisen zum Aufenthalt, bittet die Polizei Frankfurt darum, umgehend eine Polizeidienststelle zu verständigen oder sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069 755 53110 zu wenden.