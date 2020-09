Dietzenbach: 17-Jähriger und 19-Jähriger in U-Haft

Vergangenen Mai sollen rund 50 Personen in Dietzenbach Polizeikräfte in einen Hinterhalt gelockt und angegriffen haben. Nach einer Razzia am Mittwochmorgen sitzen zwei Personen in Untersuchungshaft.





Laut Staatsanwaltschaft und Kriminaloberkommissarin Lara Mauch seien die Ermittlungen damit jedoch noch nicht beendet. Im nächsten Schritt würden die sichergestellten Mobiltelefone ausgewertet und auf Hinweise überprüft werden. Neben den Mobiltelefonen haben die Beamtinnen und Beamten einen hohen fünfstelligen Geldbetrag gefunden. Dieser sei vorerst sichergestellt worden, um die Herkunft zu klären.



Angriffe auf Polizeikräfte im Spessartviertel



Die Polizei ging schon kurze Zeit darauf von einer „vorbereiteten Aktion“ aus, da man zurechtgelegte Steinhaufen gefunden habe. Verletzte gab es nicht, der Sachschaden betrug laut Polizei über 150 000 Euro. Das Polizeipräsidium Südosthessen hatte im Anschluss die Arbeitsgruppe „Wurf“ eingerichtet, die die Ermittlungen seitdem federführend leitet. Im Zusammenhang mit den Angriffen auf Einsatzkräfte in Dietzenbach im vergangenen Mai wurden am Mittwochmorgen sieben Verdächtige bei einem Großeinsatz der Polizei festgenommen sowie mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt. Wie die Polizei nun mitteilt befinden sich zwei der Festgenommenen derzeit in Untersuchungshaft. Dabei soll es sich laut Polizei um einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen handeln, gegen beide habe bereits vor den Durchsuchungen am Mittwochmorgen ein Haftbefehl vorgelegen.Laut Staatsanwaltschaft und Kriminaloberkommissarin Lara Mauch seien die Ermittlungen damit jedoch noch nicht beendet. Im nächsten Schritt würden die sichergestellten Mobiltelefone ausgewertet und auf Hinweise überprüft werden. Neben den Mobiltelefonen haben die Beamtinnen und Beamten einen hohen fünfstelligen Geldbetrag gefunden. Dieser sei vorerst sichergestellt worden, um die Herkunft zu klären. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai hatten rund 50 Personen in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) Mülltonnen sowie einen Bagger in Brand versetzt, beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden diese mit Steinen beworfen. Die Polizei ging schon kurze Zeit darauf von einer „vorbereiteten Aktion“ aus, da man zurechtgelegte Steinhaufen gefunden habe. Verletzte gab es nicht, der Sachschaden betrug laut Polizei über 150 000 Euro. Das Polizeipräsidium Südosthessen hatte im Anschluss die Arbeitsgruppe „Wurf“ eingerichtet, die die Ermittlungen seitdem federführend leitet.