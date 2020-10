Mann bei Streit tödlich verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde in Sachsenhausen ein Mann tödlich verletzt. Der Tat soll vermutlich ein Streit in einem Wohnhaus vorausgegangen sein. Hintergründe sowie Tathergang sind noch unklar.

In Sachsenhausen ist am Sonntagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden. Zuvor soll es in einem Wohnhaus aus bisher unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein. Nach Polizeiangaben wurde ein 33-jähriger Mann festgenommen. Zeitweise wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hintergründe des Streits sowie der Tathergang sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.