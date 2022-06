Ausschreitungen bei Polizeikontrolle auf der Zeil

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Rahmen einer Polizeikontrolle auf der Zeil zu einer größeren Auseinandersetzung, an der rund 200 Personen beteiligt waren. Dabei kam Pfefferspray zum Einsatz, sieben Männer wurden festgenommen.

Vergangene Samstagnacht eskalierte eine Polizeikontrolle auf der Zeil. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei mehrere Beamten bespuckt, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Hintergrund der Kontrolle war eine Körperverletzung in der Schäfergasse, zu der die Beamten zunächst gerufen worden waren.



Laut Polizei war eine Funkstreife gegen 2.35 Uhr in der Schäfergasse im Einsatz und habe dort einen 29-Jährigen auf dem Gehweg angetroffen, der angab, aus einer größeren Gruppe heraus eine Kopfnuss erhalten zu haben. Daraufhin sollte im Rahmen einer anschließenden Fahndung eine Gruppe aus sieben Personen auf der Zeil kontrolliert werden. Nach Angaben der Polizei hätten diese sich „aggressiv und unkooperativ“ gezeigt; während dann die Personalien festgestellt werden sollten, habe man eine unwillige Person zu Boden gebracht und fixiert.



Dieser Umstand, so die Polizei weiter, hätte zu Solidaritätsbekundungen von rund 200 Personen geführt, die vereinzelt die Beamten bespuckt hätten. Diese wiederum hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Die sieben festgenommenen Männer, zwischen 20 und 44 Jahren alt, wurden nach der Feststellung ihrer Personalien von der Dienststelle aus entlassen.