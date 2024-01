Beliebte McDonald’s-Filiale geschlossen – Grund unklar

Die McDonald’s-Filiale am Frankfurter Südbahnhof ist dauerhaft geschlossen – trotz regelmäßigem Andrang von hungrigen Besucherinnen und Besuchern. Die Hintergründe sind nicht bekannt.

Südbahnhof, Kaiserstraße, Freßgass‘ und Skyline Plaza – hier gab es einst überall einen McDonald‘s

McDonald’s in Frankfurt – 14 Filialen sind noch übrig

In Scharen fielen sie hier regelmäßig ein, um nach einer durchzechten Nacht im Altsachs Nahrung zu finden, das goldenen „M“ eine Art Leuchtturm in der Dunkelheit – der McDonald’s am Frankfurter Südbahnhof. Künftig müssen sich die Feierfreudigen aus Sachsenhausen eine andere Anlaufstelle suchen, um ihre nächtlichen Heißhunger-Attacken zu stillen, denn die Filiale ist seit vergangener Woche geschlossen.„Dieses Restaurant ist geschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Treue. Wir sind weiterhin gerne in unseren anderen Restaurants für Sie da“, steht auf einem unscheinbaren Zettel geschrieben, der am Eingang des Schnellrestaurants befestigt ist. Über die Hintergründe der Schließung ist bisher nichts bekannt.Es ist jedoch nicht die einzige Schließung: Bereits im Sommer 2023 wurde die Filiale in der Kaiserstraße dicht gemacht. Der McDonald’s in der Freßgass‘ ist ebenfalls zu. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird momentan ein sechsstöckiges Gebäude errichtet , in dem – nach der Fertigstellung 2025 – unter anderem auch die Gastronomie Einzug finden soll. Welche Geschäfte bereits Mietverträge unterschrieben haben, ist noch nicht bekannt.Auch im Skyline Plaza können keine „McNuggets“ oder „Big Macs“ mehr verzehrt werden, es sei denn, man bringt sie mit. Über den Leerstand im Plaza sagte Center-Manager Olaf Kindt dem JOURNAL im September: „Der Handel steckt in einer Transformation.“ Das Shopping-Center im Europaviertel feierte im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Jubiläum.Insgesamt 14 Filialen der amerikanischen Kette gibt es derzeit noch in der Stadt, so zum Beispiel an der Hauptwache, am Hauptbahnhof oder am Frankfurter Flughafen, wo gleich drei Restaurants auf einen Schlag zu finden sind.