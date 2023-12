Nach 75 Jahren: Traditions-Schuhhaus schließt

Am Samstag schließt das Schuhhaus Jordan in der Schweizer Straße nach 75 Jahren. Die verbliebenen Mitarbeitenden kommen in der zweiten Filiale am Frankfurter Liebfrauenberg unter.

Schuhhaus Jordan schließt in Frankfurt aufgrund von Fachkräftemangel

Info

Schuhhaus Jordan



Schweizer Straße 72, Sachsenhausen

Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr

Schließt am 23. Dezember



Liebfrauenstraße 1-3, Innenstadt

Mo-Sa 10-19 Uhr

Am Samstagabend, 23. Dezember, schließt das Schuhhaus Jordan in der Schweizer Straße seine Türen. Im Gegensatz zu vielen Geschäften, die sich über die Feiertage bloß in die Betriebsferien verabschieden, öffnet Filialleiter Konstantin Ioannidis seinen Laden im kommenden Jahr jedoch nicht wieder. Der Grund: Fachkräftemangel Es habe weder am Standort noch an sinkendem Umsatz gelegen, erklärt Ioannidis gegenüber der. Es sei schlicht und ergreifend zu schwierig, genug Fachpersonal für die Filiale in Sachsenhausen zu finden. Die verbliebenen Mitarbeitenden werden allesamt in der zweiten Filiale am Liebfrauenberg in der Frankfurter Innenstadt unterkommen.Dort laufe das Geschäft aufgrund der vielen Laufkundschaft noch besser, und das Personal werde dringend gebraucht. Auch Sachsenhäuser Stammkundinnen und Stammkunden hätten bereits angekündigt, ihre Schuhe künftig in der Innenstadt zu kaufen. Das Schuhhaus Jordan in der Schweizer Straße schließt am Samstag um 16 Uhr, bis dahin ist die Ware um 20 Prozent reduziert.Auch auf der Zeil ist momentan viel los: Die Modekette Aachener hat kürzlich trotz Insolvenz und flüchtigem Firmengründer ihren lang ersehnten Department Store im ehemaligen Karstadt-Haus eröffnet. Galeria ist unterdessen von der Signa-Insolvenz bedroht. Der Herrenausstatter Eckerle nahe der Konstablerwache wird Ende Februar durch einen Snipes ersetzt und dort, wo früher der Vodafone-Laden war, hausiert jetzt die Rituals Mind Oasis