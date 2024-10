Barrierefreier Umbau der U-Bahnstation Niddapark

Die Linien U1 und U9 sollen barrierefrei werden. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt plant daher den Umbau der Station Niddapark ab März 2025. Er soll 9,3 Millionen Euro kosten.

Umbau der U-Bahnstation Niddapark in Frankfurt: Der Bahnsteig wird erhöht, das Dach saniert

Damit eine der letzten Stationen im Frankfurter U-Bahnnetz barrierefrei wird, plant die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) einen aufwendigen Umbau der Station Niddapark. Zu den Umbaumaßnahmen gehört neues Mobiliar, die Erhöhung der Bahnsteige, Instandsetzung der Dächer sowie der Einbau neuer Aufzüge. Mit den Arbeiten wird ab März 2025 begonnen, die Station wird mehrmals vorübergehend gesperrt oder der Betrieb der U-Bahnlinien unterbrochen. Sie sollen bis Mitte 2026 andauern.Die Station Niddapark befindet sich im Abschnitt Römerstadt-Ginnheim, welcher am 26. Mai 1978 in Betrieb genommen wurde. Erst elf Jahre später, am 23. April 1989, konnte die Station an das Netz angeschlossen werden. Sie ermöglicht mit ihrem Ausgang am Ginnheimer Wäldchen den direkten Zugang zum gleichnamigen Niddapark , der aus der Bundesgartenschau 1989 hervorgegangen ist.Zu den wichtigsten Änderungen zählen die Bahnsteigerhöhung von 57 auf 81 Zentimeter Schienenoberkante sowie der Einbau von drei neuen Aufzügen. Die VGF erzielt die barrierefreie Anpassung der Bahnsteige mit speziellen Erhöhungssteinen, die auf vorhandenen Bahnsteigkanten aufgelegt werden. Damit ist künftig ein weitgehend stufen- und spaltloser Ein- und Ausstieg in die U-Bahnen möglich.Vorgesehen ist ebenso der Einbau eines taktilen Leitsystems auf dem Boden, um sehbehinderten Fahrgästen den Weg zu erleichtern. Die markante trapezförmige Bahnsteigüberdachung soll zusätzlich zur Lackierung der Gerüste saniert werden. Nach mehrmaligen Vorfällen von Vandalismus und enormen damit verbundenen Kosten entscheidet sich die Stadt dennoch, neue Aufzüge einzubauen. Dies erfolgt nach den allgemeinen Umbaumaßnahmen und nimmt etwa sechs Wochen in Anspruch.Als Kosten des Umbaus veranschlagt die VGF circa 9,3 Millionen Euro (brutto), davon entfallen 3,4 Millionen Euro (brutto) auf die Nachrüstung der drei Aufzüge sowie die notwendigen Umbauten und den barrierefreien Ausbau der Straßenebene Am Ginnheimer Wäldchen am Eingang der Station. Eine Betriebsunterbrechung der U1 und U9 mit Schienenersatzverkehr von Nordwestzentrum oder Römerstadt bis Ginnheim ist von 24. März bis 4. Mai 2025 vorgesehen. Weitere Informationen kommuniziert die VGF Anfang des neuen Jahres.