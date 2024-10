Analoges Etsy für kreative Bastler

Die Kreativ Welt Messe in Offenbach feiert ihren 30. Geburtstag und lädt zum großen Jubiläum ein. Vom 31. Oktober bis zum 3. November bietet die Messe eine Plattform für neue Produkte aus der Szene.

Neuer Trend aus den USA auf der Kreativ Welt Messe Offenbach: Permanentarmbändchen

Kreativ Welt Messe Offenbach: (fast) 30-Jährige und die ersten 100 Gäste erhalten freien Eintritt

Kreativ Welt Messe Offenbach

Messe Offenbach, Kaiserstraße 108–112, 63065 Offenbach

Weitere Infos gibt es hier.

Parken: Parkhaus der Messe Offenbach, Hafenallee 69, 63065 Offenbach Busshuttles fahren in regelmäßiger Taktung vom Parkhaus zur Messe und zurück.



In Zeiten des Online-Handels mit Plattformen wie Etsy oder Shopify haben es Kreative oft schwer, ihre Produkte analog anzubieten. Die Kreativ Welt Messe Offenbach bietet schon seit 30 Jahren eine Plattform für „Näherinnen, Bastelqueens und Do-it-yourself-Fans“ und lädt vom 31. Oktober bis zum 3. November zum großen Jubiläum ein.In vier Hallen der Messe Offenbach präsentieren 150 Austeller ihre Kreativprodukte, Materialkits und rund 70 Workshops. Auf die Besucher warten spannende Inspirationen in den Bereichen Basteln, Handarbeit, Schmuck, Mode, Deko, Backen und Kreatives Spielen. Selbstgebastelter Weihnachtsschmuck liegt im Trend, so kann die neue Epoxy-Knetmasse als tonähnliches Material ausgerollt und zu Sternen oder Engeln ausgestochen werden. Damit sind den Ideen in der besinnlichen Zeit keine Grenzen gesetzt.Ein Trend aus den USA setzt sich auch in Deutschland durch: Permanentarmbändchen. Als Treuesymbol, Liebes- oder Freundschaftsbeweis sind sie aus verschiedenen Materialien wie Gold und Silber erhältlich. Bei Kreativ Welt 21 aus Bruchköbel bei Hanau können diese individuell mit Herzchen, Sternen oder anderen Zusatzanhängern bestückt werden.Das Besondere der Kreativ Welt Messe sind neben den vielfältigen Produkt- und Materialangeboten die Anleitungen von Expertinnen und Experten der Kreativbranche. In den Workshops und auf der Programmbühne laden Kreativschaffende direkt zum Mitmachen vor Ort ein. In diesem Jahr präsentiert unter anderem die Influencerin Susanne Borrmann ihre Fähigkeiten im Plotter-Bereich.Für die kleinen Besucher ist ebenfalls gesorgt. Im Mitmachbereich beim Abenteuerland der Sinne werden DIY-Workshops für verschiedene Altersgruppen angeleitet. Darüber hinaus bieten einige weitere Stände Produkte und Mitmachangebote für Kinder. Alle Besucherinnen und Besucher, die ebenfalls dieses Jahr ihren 30. Geburtstag feiern, erhalten kostenfreien Eintritt. Einfach den Personalausweis an der Kasse vorzeigen, das Jahr 1994 reicht schon als Beweis. Wer früh kommt, hat die Chance auf eine kleine Überraschung: Die ersten 100 Gäste an jedem Messetag erhalten eine Kreativ Welt Tasche als Shoppingbegleiter.