Frankfurt Marathon schränkt ÖPNV ein

Der Frankfurt Marathon schränkt den ÖPNV und Autoverkehr am Sonntag ein. Insbesondere Straßenbahnen und Busse müssen weichen. Eine Übersicht zu den betroffenen Linien finden Sie hier.

Straßenbahnen

Busse

Info

Informationen bietet die Fahrplanauskunft auf rmv-frankfurt.de, das RMV-Servicetelefon unter 069 / 24 24 80 24 oder die RMVgo-App.



Wann welche Streckenabschnitte gesperrt sind, ist im Streckenumleitungsplan hier einsehbar.



Hier die Straßensperrzeiten im Detail.

Am 27. Oktober um 10 Uhr fällt an der Festhalle der Startschuss zum Frankfurt Marathon. Insgesamt mehr als 25 000 Teilnehmer sind angemeldet. Die Strecke führt sie durch mehrere Stadtteile, über den Main und wieder zurück. An vielen Stellen berührt sie das oberirdische Verkehrsnetz der Busse und Straßenbahnen, weshalb es zu geänderten Fahrzeiten und Ausfällen kommt. Einschränkungen sind zwischen 6.30 und 18.30 Uhr auf zahlreichen Linien angekündigt.Die S-Bahnen fahren nach Plan und erhalten eine dichtere Taktung sowie mehr Plätze für die zusätzlichen Fahrgäste. Gerade für die Stadtteile Griesheim, Nied, Höchst, Niederrad sind die S-Bahnen und Regionalzüge eine gute Alternative zu den beeinträchtigten Straßenbahnlinien.In den U-Bahn-Linien U1 bis U4 und U6 bis U8 werden mehr Plätze zur Verfügung stehen. Zudem verdichtet die U4 ihren Takt: Sie verkehrt zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße von circa 6.30 bis 8.00 Uhr alle sieben bis acht Minuten und von etwa 8.00 bis 18.30 Uhr alle fünf Minuten. Weitere Linien werden ebenfalls in dichterer Taktung angefahren oder bieten mehr Platz durch größere Busse.Nachfolgend ein Überblick zu den aktuellen Änderungen:Dieundverkehren ab circa 7.00 Uhr alle 15 Minuten.Im Westen ist dievon etwa 7.00 bis 10.45 Uhr zwischen Höchst und Hauptbahnhof (Südseite) unterwegs, anschließend bis etwa 13.30 Uhr nur noch zwischen Nied Kirche und Hauptbahnhof (Südseite). Danach wird der Betrieb zwischen Fechenheim und Nied Kirche wieder aufgenommen, bevor die Linie ab etwa 15.00 Uhr wieder die gesamte Strecke befahren kann.Im Osten fährt dievon ca. 7.00 bis 13.30 Uhr von der Schießhüttenstraße bis zum Börneplatz und dann als Linie 12 über Konstablerwache und Bornheim Mitte zur Hugo-Junkers-Straße und denselben Linienweg wieder zurück.ist im westlichen Streckenabschnitt von 7.00 bis 10.30 Uhr zwischen der Rheinlandstraße in Schwanheim und Willy-Brandt-Platz, anschließend bis 13.30 Uhr nur zwischen Rheinlandstraße und Triftstraße sowie zwischen Universitätsklinikum und Willy-Brandt-Platz im Einsatz.wird von circa 7.00 bis 18.00 Uhr in beiden Richtungen über Niddastraße und Ludwigstraße umgeleitet. Der Halt Platz der Republik entfällt. Der Ersatzhalt befindet sich für beide Richtungen in der Niddastraße. Von 7.00 bis 13.30 Uhr fährt die Linie 14 nur zwischen Gustavsburgplatz und Hauptbahnhof (Südseite).stellt ihren Betrieb zwischen etwa 9.45 und 13.30 Uhr ein.Die Linie 16 fährt von circa 7.00 bis circa 18.00 Uhr zwischen Ginnheim und Westbahnhof sowie im südlichen Abschnitt von 7.00 bis 9.45 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr zwischen Südbahnhof/Bruchstraße und Hauptbahnhof (Südseite)er Straße.Von 9.45 bis 13.30 Uhr verkehrt diezwischen Südbahnhof/Bruchstraße und Neu-Isenburg über die Mörfelder Landstraße.Diestellt ihren Betrieb von etwa 9.45 bis 13.30 Uhr ein; in dieser Zeit fährt die Linie 16 als Alternative nach Neu-Isenburg. Von 7.00 bis etwa 9.45 Uhr und von circa 13.30 bis 18.00 Uhr verkehrt sie zwischen Neu-Isenburg und Hauptbahnhof (Südseite). Von 7.00 bis 18.00 Uhr ist der Betrieb zwischen Hauptbahnhof und Rebstockbad eingestellt.Dieist von 7.00 bis 9.45 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr nur zwischen Nied Kirche und Stadion unterwegs, von 9.45 bis 13.30 Uhr zwischen Nied Kirche und Hauptbahnhof (Südseite). Von 7.00 bis 18.00 wird die Linie 21 in beiden Richtungen über die Niddastraße und Ludwigstraße umgeleitet. Der Halt Platz der Republik entfällt. Der Ersatzhalt befindet sich für beide Richtungen in der Niddastraße.Der Ebbelwei-Express verkehrt nicht.Dieverkehrt von Betriebsbeginn bis circa 20.00 Uhr mit mehr Platz durch Gelenkbusse.Diefährt etwa von 7.00 bis 17.30 Uhr nur zwischen Bornheim Mitte und Römerhof.Dieverkehrt von etwa 7.00 bis 13.30 Uhr nur zwischen Hainer Weg und Südbahnhof und von 13.30 bis 15.30 Uhr nur zwischen Hainer Weg und Eschenheimer Tor.Diewird von circa 7.00 bis 17.30 Uhr eingestellt.Diein Richtung Bockenheimer Warte fährt von etwa 5.00 bis 18.00 Uhr ab der Leonardo-da-Vinci-Allee eine Umleitung über Voltastraße und Adalbertstraße zur Bockenheimer Warte. Zudem wird sie von 7.00 bis 15.30 Uhr in Höchst und von 18.00 bis 1.30 Uhr an der Messe umgeleitet. Zwischen Römerhof und Bockenheimer Warte werden von circa 6.00 bis 18.30 Uhr werden zusätzliche Fahrten angeboten, so dass die Busse ungefähr alle 15 Minuten fahren.Dieverkehrt von 10.00 bis 15.00 Uhr nicht, anschließend bis 16.00 Uhr nur zwischen Triftstraße und Geisenheimer Straße.Diefährt von etwa 11.00 bis 16.00 Uhr nur zwischen Friedrich-Ebert-Siedlung und Haus Gallus.Dieverkehrt von 10.00 bis 16.00 Uhr nur zwischen Flughafen Terminal 1 und Höchst Bahnhof.Dieverkehrt von 10.00 bis 16.00 Uhr nur zwischen Friedhof Sindlingen und Höchst Bahnhof.Diefährt von circa 10.00 bis 16.00 Uhr zwischen Höchst Bahnhof und Auerstraße eine Umleitung. Sie verkehrt von Betriebsbeginn bis circa 19.00 Uhr mit mehr Platz durch Gelenkbusse.Dieverkehrt von etwa 10.00 bis 16.00 Uhr nur zwischen Cheruskerweg und Höchst Bahnhof.Diewird von circa 9.30 bis 13.30 Uhr in Richtung Flughafen zwischen Waldspielpark Louisa und Oberforsthaus umgeleitet, in der Gegenrichtung zwischen Oberforsthaus und Humperdinckstraße.Diefährt von circa 10.00 bis 15.00 Uhr nur zwischen Flughafen Terminal 1 und Kelsterbacher Weg.Dieverkehrt etwa zwischen 8.00 und 17.30 Uhr nur zwischen Ginnheim und Miquel-/Adickesallee.Dieverkehrt erst ab circa 15.30 Uhr.Dieverkehrt bis 15.00 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Bürostadt Niederrad.Dieist von 11.00 bis 15.00 Uhr nur zwischen Oberforsthaus und Niederrad Bahnhof unterwegs.Dieverkehrt von circa 10.00 bis 16.00 Uhr nur zwischen Erzbergerstraße und Griesheim Bahnhof.