Wo es im November in Frankfurt schon Glühwein gibt

Anfang November starten in Frankfurt die ersten Weihnachtsmärkte in die Saison. Wo es mit Blick auf oder sogar inmitten der Skyline Glühwein und andere Leckereien zu verzehren gibt, lesen Sie hier.

Main Terrasse

City Christmas Market, Winterlounge und City Alm

Sachsenhäuser Weihnachtsmarkt

Frankfurter Weihnachtsmarkt und Rosa Weihnacht

Künstler Weihnachtsmarkt

Mercado Navideño

Schwedischer Weihnachtsmarkt

Finnischer Weihnachtsmarkt

Oberräder Weihnachtsmarkt

Genau zwei Monate dauert es, dann ist Heiligabend. Während das Weihnachtsessen mit der Familie und die Geschenke also noch eine Weile auf sich warten lassen, kann in Frankfurt bald zumindest schon der erste, zweite und dritte Glühwein getrunken werden. Einige Weihnachtsmärkte öffnen bereits Anfang November ihre Pforten und Buden.Frankfurts längster Weihnachtsmarkt an der Main Terrasse (Eiserner Steg, Sachsenhäuser Seite) startet am 5. November und geht bis zum 5. Januar. Geöffnet ist er montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Ausgenommen sind der 17. und 24. November sowie der 24. und 25. Dezember. Mit Blick auf die Frankfurter Skyline können Besucherinnen und Besucher dort herzhafte oder süße Speisen genießen und sich mit Heißgetränken aufwärmen.Beim City Christmas Market auf dem Parkhaus der Konstablerwache kann vom 8. November bis zum 22. Dezember inmitten der Frankfurter Skyline Weihnachten gefeiert werden. Geöffnet ist er montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Mittwochs und donnerstags gibt es jeweils den „After Work Santa Dance mit DJ“. Am 17. und 24. November ist der Markt geschlossen.Von Donnerstag bis Samstag gibt es an denselben Tagen und zur selben Uhrzeit außerdem die Winterlounge. Die City Alm ist im November und Dezember montags bis freitags von 17 bis 00 Uhr, samstags von 14 bis 00 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Von Mittwoch bis Samstag gibt es ab 22 Uhr Hüttengaudi.Der Sachsenhäuser Weihnachtsmarkt am Goetheturm findet vom 16. November bis zum 22. Dezember statt. Am Samstag, den 16. November, wird er ab 16 Uhr festlich eröffnet. Um 18 Uhr spielt die Jagdhornbläser-Gruppe des Sachsenhäuser Jagdklubs. Mit Ausnahme des Totensonntags am 24. November ist der Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr geöffnet.Beginnend am Roßmarkt, über die Zeil bis hinunter zum Römerberg erstreckt sich der traditionelle Frankfurter Weihnachtsmarkt. Auch an der Hauptwache gibt es noch Stände und auf dem Friedrich-Stoltze-Platz findet sich die Rosa Weihnacht, die insbesondere aber nicht nur die LGBTQ+ Community willkommen heißt. Beide Märkte sind montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet.Künstlerinnen und Künstler können vom 26. bis zum 28. November in der Paulskirche Weihnachten feiern und gleichzeitig ihre Werke zur Schau stellen. Möglich ist das jeweils von 12 bis 20 Uhr. Am Dienstag, den 16. November, wird der Weihnachtsmarkt um 13.30 Uhr offiziell mit dem Schirmherren und Oberbürgermeister Mike Josef eröffnet.Vom 29. November bis zum 1. Dezember laden die Veranstaltenden von Lateinamerikanisches Wochenende gemeinsam mit Frankfurt de Noche zum „Latino X-Mas Markt Mercado Navideño“ an die Bockenheimer Warte. Es gibt Essen, Kunst und eine Kinderecke samt Weihnachtsmann, Märchenerzähler und Piñata. Der Eintritt zum Markt ist frei, aber es wird empfohlen im Voraus online Tickets zu buchen. Hunde dürfen an der Leine mitgebracht werden.Am Samstag, den 30. November, richtet der Schwedische Kirchenverein im Gemeindehaus in Frankfurt-Preungesheim den Schwedischen Weihnachtsmarkt aus. Von 11 bis 18 Uhr gibt es handgefertigte Produkte, Essen und den schwedischen Glühwein „Glögg“ zu kaufen.Ebenfalls am ersten Adventswochenende organisiert die Finnische Gemeinde den Finnischen Weihnachtsbasar an der Dornbuschkirche. Am Samstag, den 30. November, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 1. Dezember, von 11 bis 16 Uhr gibt es neben nordischem Handwerk und Schmuck auch Flammlachs vom Holzfeuer, Traditionelle Rentiersuppe und den finnischen Glühwein „Glögi“.Am dritten Advent, dem 15. Dezember, findet auf dem Buchrainplatz von 14 bis 19 Uhr der Oberräder Weihnachtsmarkt statt.