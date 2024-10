Kaffee und Kuchen aus der Backstube an die Haustür

Pünktlich zum Herbstanfang können sich Frankfurterinnen und Frankfurter nun jeden Samstag Kaffee und Kuchen von oheim nach Hause bestellen. Auch Caterings bietet das Familienunternehmen an.

Einschulungen, Geburtstage und Hochzeiten: Catering in Frankfurt und Umgebung

Info

oheims Wochenendglück

Bestellung über den Shop auf www.oheim.eu

Bestellfrist Freitag früh 8.00 Uhr

Kostenlose Lieferung Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr nach Sachsenhausen, Westend, Nordend, Niederrad und Dornbusch

Bestellung von Caterings an bestellung@oheim.eu

Zwölf Jahre lang war „oheim“ als Café inklusive Concept Store in der Oppenheimer Landstraße in Frankfurt ansässig, Mitte Juli musste der Laden jedoch schließen. „Alle Stammkunden vermissen oheim seitdem sehr“, heißt es auf der Internetseite. „Aber nun gibt es gute Nachrichten zum Beginn der Saison von herbstlichen Sofanachmittagen mit Kuscheldecke.“ Unter dem Namen oheims Wochenendglück liefert das Familienunternehmen ab sofort samstagvormittags Kuchenboxen und Kaffeebohnen nach Sachsenhausen, Westend, Nordend, Niederrad und Dornbusch Zur Auswahl stehen süße Boxen in zwei Größen: In der kleinen Box für 18 Euro sind vier unterschiedliche Stücke Kuchen oder Törtchen enthalten, in der großen Box für 33 Euro doppelt so viele. Was sich genau in den Boxen befindet, ist jedoch eine Überraschung und wechselt je nach Jahreszeit. Gebacken wird stets mit saisonalen Zutaten und ausschließlich mit Bio-Eiern. Auch die Hausröstung, Geschmack Pekannuss-Karamell-Sauerkirsch, gibt es einmal in der kleinen Variante (250 Gramm) für 12,90 Euro und in der großen Variante (500 Gramm) für 23,90 Euro. Künftig sollen noch kleine Präsente hinzukommen.Bestellt werden kann in der jeweiligen Woche online immer bis freitags um 8 Uhr morgens – nicht nur zur eigenen Adresse, sondern beispielsweise auch als Überraschung zu Freundinnen und Freunden oder Familie. Das oheim-Team backt in der eigenen Backstube und liefert die Boxen samstags zwischen 8 und 13 Uhr kostenlos bis zur Haustür aus. Zu Anlässen wie Einschulungen, Geburtstagen oder Hochzeiten können per Mail auch Caterings in Form von Torten, Kuchen, Quiches, Hefeschnecken-Kränzen, Apéro-Platten, Fingerfood und Sweet tables bestellt werden. Im Gegensatz zu den Samstagsboxen werden sie je nach Wunsch auch an anderen Wochentagen und überallhin geliefert.