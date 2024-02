Ein Frankfurter Schüler, der seit sieben Jahren in Deutschland lebt, soll am Freitag nach Vietnam abgeschoben werden. Eine Petition soll nun seine Abschiebung verhindern.

Frankfurter Schüler soll abgeschoben werden

Am Freitag (9. Februar) soll der Frankfurter Schüler Thanh D. nach Vietnam abgeschoben werden. Der 23-Jährige ist Schüler der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode. Eine Petition will nun seine Abschiebung verhindern.Der Vietnamese Thanh D. lebt bereits seit sieben Jahren in Deutschland und würde voraussichtlich Ende Juli seine Ausbildung an der Frankfurter Schule abschließen. Sein Leben, seine Umgebung und seine Leidenschaften seien durch das Leben in Deutschland lebhaft geprägt, heißt es in der Petition. Thanh D. selbst sagt: „Ich wollte im Sommer nach meiner Ausbildung als Modedesigner anfangen zu studieren. Hier ist meine Familie, hier sind meine Freunde, meine Zukunft. In Vietnam stehe ich vor dem Nichts.“Der StadtschülerInnenrat Frankfurt unterstützt diese Forderung auf ein Bleiberecht. „Wir müssen alles tun, um es zu verhindern. Thanh ist seit sieben Jahren hier und hat in dieser Zeit seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland aufgebaut, Freundschaften geknüpft und alles dafür getan, in Deutschland an- und voranzukommen“, erklärte Stadtschulsprecher Luka Ivan Ivanovic. „Es ist erschreckend und widerspricht jedem Verständnis von gelungener Integration, Thanh abzuschieben.“Der Grund für die Abschiebung soll wohl eine fehlende Aufenthaltsgenehmigung sein. Thanh sei 2017 zu seiner Mutter nach Deutschland gekommen, die mit einem Deutschen verheiratet sei und eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung besitze. Er habe jedoch kein Asyl erhalten, sondern lediglich eine Duldung für drei Monate, die seitdem immer wieder um jeweils drei Monate verlängert worden sei. Auch die Linke hat sich dem Fall angenommen. Eyup Yilmaz, diversitätspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Römer, erklärt:„Die Abschiebung von Thanh muss sofort gestoppt werden. Es ist zutiefst unmenschlich, dass dieser junge Mensch, der mitten im Leben steht und in Frankfurt fest verwurzelt ist, nach so vielen Jahren in ein Land abgeschoben wird, zu welchem er keinen Bezug mehr hat, kein soziales Umfeld und keine berufliche Perspektive. Thanh’s Zukunft ist in Deutschland. Er befindet sich aktuell in Abschiebehaft und darf nur für eine Stunde am Tag an die frische Luft. Die restliche Zeit ist er drinnen eingesperrt. Was er gerade durchmachen muss, ist unvorstellbar. Thanh muss bleiben und darf nicht von seiner Familie getrennt werden!“Die Petition kann über folgenden Link aufgerufen und unterschrieben werden: www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-abschiebung-von-thanh-d#petition-main